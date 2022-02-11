«Рядом миллиардеры строятся, а у меня даже канализации нет» 5 11.02.2022, 12:48

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Что происходит в деревне под Минском с огромными ценами на недвижимость.

Если в солнечный зимний денек вы задумаетесь о том, чтобы выехать погулять за город, то одним из первых вариантов точно будут Раубичи. В этом поселке всегда есть чем заняться. Тут и спорткомплекс с горками и прогулочными дорожками, и несколько добротных кафе, и живописное Дубровское водохранилище, да и ехать совсем близко. Неудивительно, что участки и дома в Раубичах стоят ощутимо выше среднего, а желающих построиться на курорте с видом на трамплины с каждым годом становится все больше.

Журналисты realt.by побывали в «поселке миллионеров» и посмотрели на то, как живет эта необычная деревня.

«Мы очень дорожим этим местом и не собираемся его продавать»

Расстояние от северо-восточных окраин Минска до Раубичей — всего 15 километров. Сначала наш путь лежит по логойской трассе, а затем — по второй кольцевой. Отмечаем, что новая дорога после поворота на Раубичи — просто супер: хорошее покрытие, противошумовые экраны, ярко-красные остановки с национальным орнаментом и удобные развязки.

Сворачиваем в деревню и решаем начать знакомство с Раубичами с костела Святого Матвея.

Именно отсюда, с построенной недавно смотровой площадки, открывается отличный вид на Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта.

Кстати, в советское время каменный храм 1862 года постройки собирались снести. Остановить бульдозеры удалось благодаря вмешательству архитектора Вальмена Аладова, который отвечал за строительство спорткомплекса. О том, чтобы костел оставили в покое, архитектор лично просил Петра Машерова. В итоге храм не только не снесли, но и переоборудовали в музей. Теперь костел на фоне трамплинов — главный открыточный вид Раубичей.

Рядом с ним уже несколько лет строится и православная церковь. Мы обратили внимание на ее необычные купола, чем-то напоминающие шлемы русских богатырей

Продолжаем путь и подъезжаем к главному деревенскому магазину. Он выглядит весьма прилично. Судя по свежим вывескам, тут можно купить и продукты, и шаурму, и кофе, и фрукты, и товары для животных. Заметно, что торговая точка — оживленное место. Здесь то и дело останавливаются машины, подходят покупатели-пешеходы.

Возле магазина видим молодую девушку с собакой. Знакомимся. Алеся рассказывает, что живет в Минске, а в Раубичи приезжает «каждую свободную минутку»:

— Выходные, каникулы, праздники, отпуск, да любой свободный день, как сегодня, и я уже здесь. Сейчас, учитывая пандемическую обстановку, тут точно лучше, чем в городе. А до работы мне, что из квартиры в Сухарево, что отсюда, добираться одинаково.

Алеся говорит, что в Раубичах жила ее бабушка, а теперь они постоянно приезжают сюда с родителями:

— Дом у нас простой, деревенский, но мы очень дорожим этим местом и не собираемся его продавать. Внутри уже переделали все. Здесь очень хорошо. Рядом — спортивный центр «Раубичи», сейчас там можно покататься на лыжах и тюбингах, а летом — на велосипедах. Возле водохранилища — большой ресторан «Дубров». Но лично мне тут нравится из-за природы — пляж, водичка, прекрасные виды, лес, где можно погулять.

У нашей собеседницы детей пока нет, но от знакомых девушка знает, что ближайшие школа и садик находятся в Острошицком городке. Из Раубичей детей на занятия возит школьный автобус.

Наискосок от магазина достраивается еще какое-то серое здание — явно будущий объект инфраструктуры. Интересуемся у прохожих, что это. Отвечают: вроде, будет еще одно кафе.

Мы продолжаем путь по центральной улице и не прекращаем крутить головой. То слева, то справа виднеется что-нибудь любопытное. Вот простой деревенский домик, а за ним — настоящий английский особняк из темно-красного кирпича. Постройки из разных материалов и эпох сменяют друг друга, как картинки в инстаграме.

Заворачиваем за угол и видим дом, которому не повезло. То ли пожар, то ли другое бедствие, но, похоже, устаревшей по архитектуре постройке объявлен бой.

«Миллиардеры даже наши несчастные две сотки забрали себе под стройку»

Напротив «погорельца» замечаем слишком простенькие для респектабельных Раубичей двухэтажки. Рядом с постройками из силикатного кирпича стоят сараи. В одном из них нагружает дрова в пакет пожилая женщина.

— Здравствуйте? Как вам в Раубичах живется?

— Да, как живется — рядом вот миллиардеры строятся, а я сижу без канализации, без туалета, хожу в ведро. Чтобы не замерзнуть, дровами квартиру отапливаю.

— А что случилось с канализацией? Авария какая-то?

— Да что вы, ее тут и не было никогда, — смеется женщина. — У кого деньги есть, тот уже провел себе, а я на одну пенсию живу. Писала уже, звонила везде, говорят, что нужно делать за свой счет.

Баба Лена живет в квартире на первом этаже. Эти двухэтажные дома на улице Олимпийской совхоз построил еще в 1965 году. Сама женщина отработала на ферме 20 лет. В свое время у нее была семья: муж, дети, но сейчас все ближайшие родственники уже умерли. Что касается самих домов, то совхоз давно передал их на баланс местного ЖКХ.

— Воды тут поначалу тоже не было. Была только колонка рядом. Но дети мимо нее ходили в школу и все сломали. А теперь уже и школы той нет давно. Хорошо, я успела краник за свой счет провести, так вода у меня есть.

Свою квартиру бабушка топит дровами. Этой зимой за три прицепа дров отдала 1300 рублей. Про сгоревшую постройку баба Лена рассказывать не хочет. Говорит, что с ней связана какая-то темная история — тюрьма, депортация и все такое. Кто там сейчас заведует — неизвестно.

— Ну, а так, тут везде строятся. Кругом, куда ни посмотришь, везде что-то городят. Миллиардеры вон даже наши несчастные две сотки забрали себе под стройку — там, за сараями, наша земля была, а теперь — новые дома строятся.

— А какие-то огородики вам оставили?

— Дали участки за лесом, но на них одна глина. Я в свои 80 лет туда воду не потащу. А так какая тут жизнь? Живу одна, внуков нет. Но стараюсь не унывать. В церковь нашу хожу. Видели новую? Три года здание стоит, колокола уже подняли, но дальше доделать пока не получается. Вроде спонсора нет. Ну, а нам что, и маленькой пока хватает.

Прощаемся с бабушкой и едем по направлению к дамбе на реке Усяже. В будний день тут на удивление много рыбаков. Кто налегке с удочкой, кто по-взрослому — с палаткой. Рядом с водой тот самый ресторан «Дубров».

Терем из русской сказки, прибалтийские виллы и бетонные монстры

С моста открываются прекрасные виды на окрестности. Коттеджи на первой линии, кажется, соревнуются друг с другом в количестве этажей, туй, окон и колонн.

Кстати, здесь же находится и самый дорогой дом из тех, что сейчас продаются. Стоимость вот этого розового коттеджа — 2,2 миллиона долларов.

Проезжаем по тихой улочке (с одной стороны — река, с другой — лес) и видим дом как будто из сказки про Морозко. Этот деревянный терем много раз попадал в различные репортажи про Раубичи, но, кажется, впечатляющий комплекс с резными избами и собственным храмом все еще необитаем.

Продолжаем кружить по деревне и изучать архитектурные предпочтения здешних обитателей. Вот кто-то явно соскучился по Балтийскому морю, крикам чаек и юрмальским виллам — синий цвет, лаконичные формы, окна в пол.

А тут видна рука крепкого хозяйственника из 90-х: широкий размах, кирпич, окна-бойницы. Правда, как и многие коттеджи тех лет, он остался недостроенным.

Мимо проплывают новенькие дома из бруса, старые хаты, геометрически правильные коттеджи и бетонные монстры.

Мы едем дальше и решаем посетить улицу с милым названием Земляничная. Она находится на окраине деревни и граничит с песчаным пляжем Дубровского водохранилища. Не будем утверждать, но говорят, что именно здесь построил дом некогда один из самых влиятельных белорусских бизнесменов Владимир Пефтиев, который известен также как крупный православный меценат.

Вообще, Раубичи — любимое место бизнесменов, чиновников и, в принципе, белорусской элиты. Также в свое время в этих местах размещалась одна из резиденций американского посла (несколько лет назад от нее отказались), еще тут замечали Марата Бакиева, сына бывшего президента Кыргызстана. А еще здесь находится особняк бизнесмена и почетного консула Беларуси в Зимбабве Александра Зингмана.

Рассматривать особняки на Земляничной лучше вместе с профессиональным архитектором. Без него в воздух улетают десятки вопросов без ответа. Интересно, а что может находиться в этом кубе, а в этом полукруглом бункере? А каково жить в доме без окон или с окнами в пол? А что практичнее в наших широтах: бетон или дерево?

«Самый неприятный момент — дороги. Пешеходам не пройти, машинам не разминуться»

По дороге встречаем семейную пару с собакой. Оказывается, это жители той самой улицы Земляничной. Лет 15 назад супруги купили тут голый участок и строились с нуля. Первоначально думали использовать дом как дачу, но в итоге проводят здесь больше времени, чем в городской квартире. Спрашиваем у новых знакомых о плюсах и минусах Раубичей.

− Вообще, самое плохое тут — это дороги. По центральной улице вообще не проехать. Узкая, извилистая, яма на яме, тротуаров нету, пешеходам не пройти, машинам не разминуться. Все хорошие дороги, что вы видите, сделаны исключительно за счет жильцов. На нашей улице Земляничной мы сами положили асфальт. Каждый по 10 тысяч долларов скинулся — вот и получилась дорога. Но все Раубичи мы же не можем заасфальтировать — на это никаких денег не хватит.

Еще один неприятный момент, который отмечают супруги, это мусор.

− Мы живем возле пляжа и, к сожалению, люди разводят там настоящее свинство. Коммунальные службы не справляются. За зиму ни один контейнер не вывезли, все ветром разносит, ужас. Убирать начнут, наверное, только весной. Раньше-то пляж принадлежал Нацбанку (рядом находится его учебный центр), они следили за его состоянием, был шлагбаум, а потом прибрежную зону передали на баланс местного ЖКХ. Стало гораздо хуже. А так — места прекрасные, конечно. Ходим гулять в спорткомплекс, летом на велосипедах ездим, купаться ходим.

Сейчас в Раубичах продается около пары десятков разнообразных коттеджей. Среди вариантов − простой деревенский дом за 61 тысячу долларов, классический «недострой» за 99 тысяч долларов, полностью готовые к проживанию коттеджи стоимостью от 300 до 900 тысяч долларов. Про некоторые из выставленных на продажу объектов мы рассказывали подробно. К примеру, вот этот экологичный дом в Раубичах стоит 350 тысяч долларов, а вот этот стильный дом из бруса с бассейном и винным погребом — 550 тысяч долларов.

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