Рабочий БелАЗа: На заводе в большом количестве отгружают «велосипеды» 4 11.02.2022, 13:00

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Санкции положили предприятие на «лопатки».

На БелАЗе собираются выпускать самосвалы без двигателей. О схеме таких продаж сообщил источник telegram-каналу «Белорусское объединение рабочих». Так, двигатели заказчики будут закупать отдельно, после чего их будут устанавливать сервисные рабочие БелАЗа.

Информацию подтвердил анонимный источник EX-PRESS.BY. Он сообщил, что на заводе отгружают «велосипеды» (так называют самосвалы без двигателей — прим. ред.) в большом количестве. «До сентября загрузка нереальная, все без двигателей. Дальше заказов нет», — уточнил он.

Также источник сообщил, что в России Китай уже строит дилерский центр БелАЗа.

21 июня 2021 года Европейский Союз ввел секторальные санкции против режима в Беларуси. Под них попал и БелАЗ. ЕС обозначил жодинский автогигант, как источник значимых доходов для режима, к тому же ответственный за репрессии против гражданского общества.

В итоге основные зарубежные поставщики двигателей, красок, насосов, клапанов и регуляторов и многих других комплектующих отказались от сотрудничества с БелАЗом. Объявили о прекращении поставок своей продукции, в частности, мировые компании Becker Group, Liebherr и Danfoss.

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