Когда отмечается Пасха 2022: дата и традиции праздника

Когда отмечается Пасха 2022: дата и традиции праздника4
- 11.02.2022, 13:07
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Этот праздник считается одним из самых важных в жизни христиан.
Пасха - самый главный весенний христианский праздник и один из главнейших в году. Когда природа пробуждается после зимнего сна, христиане вспоминают о чудесном воскрешении Иисуса Христа, пишет «Униан».
Помимо богатого стола с вкусностями, этот праздник радует нас дополнительными выходными днями. Пасха – это переходящий праздник. Её дата рассчитывается по лунному календарю. Этот праздник может выпадать на период с 4 апреля до 8 мая.
Какого числа отмечается Пасха в 2022 году
Дата православной Пасхи 2022 приходится на 24 апреля. Считается, что это ранняя Пасха. Как и всегда, праздник выпадает на воскресенье. А понедельник 25 апреля будет официальным выходным днем.
Католики и некоторые протестанты отметят Пасху в 2022 году на неделю раньше – 17 апреля.
Дата Пасхи определяется по лунному календарю. Вычислить дату можно самостоятельно: для этого определяют, когда наступит первое полнолуние после дня весеннего равноденствия 21 марта. В первое воскресенье после этого полнолуния и отмечается Пасха. Если эта дата выпадает на еврейский праздник Песах, то Пасха переносится на неделю вперед.
Традиции празднования Пасхи
Перед Пасхой верующие придерживаются строгого семинедельного поста. В 2022 году Пасхальный пост длится с 7 марта по 23 апреля включительно. Традиции Пасхи хорошо известны каждому. В этот светлый праздник посещают богослужение.
Там освящают продукты и ветки вербы. К празднику готовят куличи и сырные паски, крашенные яйца и мясные блюда. В некоторых семьях на Пасху обмениваются подарками.