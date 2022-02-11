Что сейчас происходит в российском военном лагере под Гомелем?4
- 11.02.2022, 13:25
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Фото и видео с закрытой территории.
До дня начала проведения учений России и Беларуси военные так и не объяснили, зачем концентрируется техника в Гомельском районе на территории законсервированного военного аэродрома стратегической авиации СССР. Флагшток нашел фото и видеоматериалы, которые показывают, что происходит на закрытой территории.
Материалы, размещенные в публикации, найдены в социальных сетях и сделаны местными жителями района с 2 до 7 февраля.
Состав с российской техникой на станции Зябровка 3 февраля
Разгрузка состава на станции Зябровка 3 февраля
На территории старой взлетной полосы техника расставляется рядами