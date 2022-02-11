«Цены растут, лекарства дорожают»: В Казахстане рабочие требуют повышения зарплат 1 11.02.2022, 13:25

Взбунтовавшиеся сотрудники нескольких предприятий готовятся к забастовке.

Работники нескольких предприятий из Мангистауской области Казахстана записали видеообращения к президенту страны Касыму-Жомарту Токаеву: они пожаловались на плохие условия труда и потребовали повысить зарплаты, передает «Настоящее время».

На распространенном в соцсетях видео железнодорожники предприятия "ПЧ-12" в селе Сайотес в Мангистауском районе заявляют: "Цены растут, коммунальные платежи, лекарства дорожают, нашей зарплаты мало. Мы требуем, чтобы наша зарплата была не менее 500 тысяч тенге (около $1167) в месяц".

Также они требуют обеспечения сотрудников бесплатными обедами, выхода на пенсию в 57 лет. "Предупреждаем, что 10 марта выйдем на мирную забастовку, если наши требования не будут выполнены", – заявляют работники на видео.

Ранее на этой неделе работники коммунального предприятия "РЦКУ-Актау", занимающегося техническим обслуживанием газопровода в жилых домах, разместили в социальных сетях обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву, в котором потребовали поднять зарплату и не допускать их преследований.

Работники нефтедобывающей компании "Емир Ойл" в Мангистауской области заявили также о нарушении правил техники безопасности и призвали обеспечить им достойные условия труда. Протестующие потребовали от властей сменить руководство компании. В противном случае, по их словам, они планируют приостановить работу.

Радио Азаттык отмечает, что нефтяники из "Емир Ойл" в 2013-2015 годах неоднократно выступали с протестами, требуя обеспечить соблюдение прав трудящихся. Тогда в результате протестов они добились от компании строительства вахтового городка с комнатами для сна и санузлами.

Протесты рабочих не утихают в Мангистауской области Казахстана с начала февраля. Девятого февраля работники охранного предприятия KMG-Security, дочерней компании "КазМунайГаз" в городе Жанаозене, добились выполнения требований после забастовки. Стачка рабочих продолжается на нефтесервисном предприятии "Бургылау". Они предъявили более десятка требований, в том числе о выплате сверхурочных, улучшении условий труда и смене руководства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».