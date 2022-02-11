Белорусы попали под лавину цен 1 11.02.2022, 13:42

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По итогам января инфляция в стране снова стала двузначной.

Статорганы Беларуси и РФ отчитались о темпах роста потребительских цен за январь 2022 года. Опубликованные цифры вряд ли обрадуют обычных жителей обеих стран – они указывают на ускорение инфляции в начале года, пишет banki24.by.

В Беларуси сводная инфляция за месяц составила 1,53%. Сводная инфляция – это рост потребительских цен по всему набору товаров и услуг, которые регулярно отслеживает Белстат. Сравните: цены в декабре 2021-го увеличились на 0,87%, в ноябре 2021-го – на 0,51%, в октябре 2021-го – на 0,89%.

Потребительская инфляция в стране за месяц была более высокой в феврале 2021 года (1,94%). Драйвером роста цен по РБ в январе 2022 года стали продовольственные товары.

По Белстату рост потребительских цен на продтовары за первый месяц года составил 2,04%. В последний раз цены на продукты в январе росли быстрее в 2015 году.

Тогда прибавка к ценам на фоне девальвации белорусского рубля составила 2,36%. В годовом выражении потребительская инфляция вернулась к двузначным значениям.

Сводный рост цен за 12 месяцев составил 10,4%, в том числе по продтоварам – 12%. За 61 месяц сводная инфляция в РБ была более высокой только один раз – в октябре 2021 года (10,5%).

Базовая инфляция в Беларуси к отметке января 2021 года составила 10,1%. Это всего на 0,1 п.п. ниже максимума за 61 месяц, который отмечался в июле 2021-го.

Справочно: базовая инфляция – это изменение цен и тарифов на товары и услуги без учета регулируемых государством позиций и без учета сезонно волатильных цен (как правило, это плодоовощная продукция).

В апреле 2021 года тогдашний глава МАРТ Владимир Колтович заявил, что «мы регулируем сегодня 55% всех потребительских цен».

Это значительное расширение госрегулирования: по расчетам ЕФСР в результате либерализации ценообразования на социально значимые товары и услуги в 2016-2017 гг. доля регулируемых товаров в потребительской корзине снижалась с 38% до 20,7%.

Таким образом, регулирование цен и тарифов в РБ стало шире, чем до кредитного сотрудничества с ЕФСР, а инфляционный фон в стране стал жестче.

В России цены за первый месяц 2022 года увеличились на 0,99%. В лидерах была инфляция по продовольственной группе товаров – плюс 1,44% за месяц.

По Росстату плодоовощная продукция в РФ подорожала на 6,59%. Сводная инфляция в России в годовом выражении составила 8,73%, а базовая – 9,24%.

В обоих вариантах это рекордные показатели за 72 месяца. В рамках борьбы с инфляцией российский Центробанк в 2021 году неоднократно повышал ключевую ставку.

Самое свежее по дате повышение состоялось в декабре – до 8,5% годовых. Консенсус-прогноз российских аналитиков предполагает повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 100 базисных пунктов (до 9,5% годовых).

О решении Банка России будет объявлено уже в пятницу 11 февраля. По информации российских СМИ Минэкономразвития РФ недавно повысило прогноз инфляции на 2022 год – с 4,0% до 5,9%.

Уточненную оценку представили в российское правительство по поручению президента Путина. Ставка рефинансирования НБРБ в Беларуси не менялась с 21 июля 2021 года – тогда она была повышена до 9,25% годовых. Таким образом, реальное значение этой ставки с поправкой на инфляцию в РБ осталось отрицательным.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики средняя ставка рефинансирования в Беларуси за 2022 год прогнозируется на уровне 9-10% годовых. При этом белорусские власти хотят сократить инфляцию к концу 2022 года до 6% в годовом выражении. Этот прогноз не корректировался в текущем году в отличие от российского.

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