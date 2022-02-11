Белорусские биатлонистки остались без медалей в спринте на Олимпиаде 6 11.02.2022, 13:44

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фото: Cameron Spencer/Getty Images

Лучший результат среди белорусок показала Алимбекова, занявшая 15-е место.

11 февраля на Пекинской Олимпиаде биатлонистки участвовали в спринтерской гонке на 7,5 км. Наши соотечественницы остались без наград.

Лучший результат среди белорусок показала Динара Алимбекова, занявшая 15-е место. Победительнице гонки Марте Олсбю-Ройзеланд она уступила 1 минуту 28,5 секунды. Белоруска сделала один промах при стрельбе стоя, передает euroradio.fm.

Серебряную медаль получила шведка Эльвира Эберг, а бронзу завоевала представительница Италии Доротея Вирер.

Анна Сола показала 26-й результат (у нее три промаха на втором рубеже), Ирина Лещенко оказалась на 60-м месте, а Елена Кручинкина — на 69-м.

После вчерашнего плохого выступления фристайлисты записывали "покаяльное" видео для Национального олимпийского комитета в стиле ГУБОПиКа. Будут ли такое же видео записывать сегодня биатлонистки?

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