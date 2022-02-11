Дороже многих квартир: какие подержанные премиальные авто продают в Беларуси 11.02.2022, 14:01

Самое дорогое стоит за 350 тысяч долларов.

Подержанные автомобили в Беларуси можно найти на разный размер кошелька. Например, есть модели по цене, за которую можно купить хорошую квартиру в Минске, а то и не одну. Zerkalo.io поискало самые дорогие машины, выставленные на продажу на интернет-площадках.

Авто, в котором кофе не остынет

В столичном автосалоне продается рестайлинговый хэтчбек Mercedes-Benz AMG GT63s 4MATIC 2019 года выпуска, который до апреля этого года будет на гарантии. За авто просят 485 120 рублей, или 189 500 долларов. «Мерс» проехал 9 640 км. Он с автоматической коробкой передач (АКПП) и четырехлитровым двигателем на бензине.

В машине есть практически все доступные опции из конфигуратора. Например, из «примочек», которых не найдешь в авто попроще, есть держатель для напитков с поддержкой температуры, а в передних сиденьях есть вентиляция. Кузов, как утверждается, полностью в заводском окрасе, с начала эксплуатации целиком оклеен в бронепленку. Салон сделан из кожи наппа, цвет — «серая магма».

Заявлено также, что машина не подвергалась чип-тюнингу и не использовалась на гоночных треках.

«Бентли», чтобы почувствовать себя аристократом

Двухлетний рестайлинговый Bentley Continental GT II в кузове «купе» можно купить в Минске за 722 277 рублей, или 282 140 долларов. До лета следующего года машина находится на гарантии. В ней — АКПП, бензиновый четырехлитровый двигатель. Пробег — 8 800 км.

В люксовом авто есть все для комфортной езды — даже руль с обогревом и ковры с высоким ворсом. А еще система ночного видения, аудиосистема от Bang & Olufsen и множество других «плюшек». На обмен владелец не согласен.

Электрический «быстрый молодой конь»

Электрокар Porsche Taycan (кстати, первая полностью электрическая модель производителя; название в переводе с турецкого — «быстрый молодой конь») в состоянии 10 из 10 (без ДТП, сколов, царапин) продается в Минске самим владельцем за 524 800 рублей, или 205 тыс. долларов. Машина 2020 года выпуска, на «автомате». Хозяин утверждает, что на одной зарядке машина может проехать 424 км, пробег у «электрички» — 12 800 км. Установлена свежая резина.

У автомобиля мировая гарантия до июня следующего года плюс два бесплатных ТО. Есть панорамная неподвижная стеклянная крыша, обогрев руля, вентиляция сиденья спереди, ассистент смены полосы движения, расширенный «климат» и еще огромное число опций — и все это под объемный звук высокого класса BOSE.

Дороже многих квартир в Минске

Переделанный в США в «электричку» Mercedes-Benz G-Class AMG G63 4MATIC продается в столице. Объем двигателя — 4 литра, коробка — автоматическая. Все в этой машине — «премиум»: колеса, аудио, сиденья. Но это и самая дорогая машина, которая выставлена на продажу в Беларуси — 915 764 рублей, или 358 тыс. долларов. «Бэушкой» ее можно назвать с трудом — она 2021 года выпуска с пробегом 43 км.

Само собой, у автомобиля заводская гарантия. Указано, что у машины был один хозяин, аварий с ее участием не было. Mercedes также продает владелец.

Стильный черный «гелик»

Еще один недешевый «Мерс» продают в одном из автосалонов в Минске за 498 810 рублей, или 195 тыс. долларов. Это G 500 Stronger Than Time Edition 2019 года выпуска. Машина — на «автомате», с четырехлитровым бензиновым двигателем, пробег — 49 500 км.

У авто был один собственник. Она — без окрасов и ДТП. В машине сдвижная крыша, эксклюзивная отделка салона. Из «плюшек» — мониторинг «мертвых зон», система распознавания дорожных знаков и многое другое.

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