Археологи обнаружили 20 «терракотовых воинов» в секретной китайской гробнице 11.02.2022, 14:06

Им около 2 тысяч лет.

Специалисты раскопали терракотовых воинов в гробнице возрастом 2000 лет в Китае. Эти скульптуры были обнаружены в недавно раскопанной части ямы с надписью «Яма номер один» в китайском городе Сиань, столице провинции Шэньси.

Археологи обнаружили, что фигурки в основном представляли собой пехоту и колесницы. Между тем, несколько других воинов были идентифицированы как генералы из-за их более сложных головных уборов. Об этом пишет Еxpress (перевод — lenta.ua).

Согласно заявлению Музея мавзолея императора Цинь Шихуанди, раскрашенные гончарные фигурки, обнаруженные на этот раз, хорошо сохранились.

Археологи перевезли терракотовые фигурки в помещение охраны и реставрации.

В репортажах Китайской глобальной телевизионной сети (CGTN) говорится, что некоторые из воинов кажутся разорванными на куски, и эксперты музея-музея мавзолея императора Цинь Шихуанди восстановят их.

По данным CGTN, исследователи обнаружили, что расположение военного массива в яме может быть симметричным с севера на юг и с востока на запад.

В отчете говорилось: «Это открытие имеет большое значение для понимания и изучения расположения военного массива всей шахты № 1».

Карьер прямоугольной формы, имеет длину 230 метров с востока на запад, ширину 62 метра с севера на юг и глубину 5 метров, общей площадью 14 260 квадратных метров.

Согласно предполагаемой плотности раскопок, можно обнаружить более 6000 керамических фигурок и лошадей.

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