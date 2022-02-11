Лидские кеды всё? 2 11.02.2022, 14:22

У Лидской обувной фабрики за долги продают несколько важных цехов.

Несколько производственных корпусов, медпункт и столовая, принадлежащие ОАО «Лидская обувная фабрика», выставили на открытый аукцион. Это произошло из-за долгов предприятия перед банком. Что говорят об этом на самой фабрике и как это скажется на выпуске продукции, узнавали журналисты «Вечернего Гродно».

За производственный корпус хотят более 824 тысяч рублей

Всего в список распродаваемого имущества попало 5 зданий, принадлежащих обувной фабрике в Лиде. Все они находятся непосредственно на территории предприятия на улице Фабричной в райцентре. Это следует из объявлений, размещенных на сайте электронной площадки «БелЮрОбеспечение».

Самым дорогим оказался огромный 4-этажный производственный корпус цеха №11 хотят 824,4 тысяч рублей (или 318 тысяч долларов).

Его общая площадь — почти 3 тысячи кв. метров. Затем следует столовая закрытого типа общей площадью в 3,6 тысяч «квадратов» – ее оценили минимум в 722,8 тысяч рублей. В 491,2 тысяч рублей оценили цех дублирования материалов (1449 кв. метров).

Продается и производственный корпус по литью подошв общей площадью в 500 кв. метров — его оценили в 140,8 тысяч рублей. Кроме того, выставлена на торги оказалась и проходная, где кроме всего находится еще и медпункт. За это здание площадью 260 кв. метров хотят минимум 80,5 тысяч рублей.

Электронные торги по продаже всех пяти объектов назначены на 24 февраля.

Что говорят на предприятии по поводу продажи их недвижимости?

Как отметили на фабрике, поводом для ареста имущества стала просроченная задолженность перед «ВТБанком». Задолженность образовалась еще с 2013, когда во главе предприятия стояла прежняя администрация. Тем не менее, поводов для беспокойства нет:

— Это вполне нормальные отношения между банком и предприятием, имеющим непогашенные долги. На сегодня фабрика загружена на полную мощность, готовая продукция отгружается в срок, а что касается задолженности, то мы стараемся их оперативно погашать. Так что у нас идет нормальный рабочий процесс, — пояснили в нынешнем руководстве фабрики.

Там добавили, что выйдут с банком на диалог и попытаются найти консенсус вокруг продажи объектов. Сама фабрика продолжает работу в штатном режиме.

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