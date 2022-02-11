У белорусов начались проблемы со въездом в Украину 2 11.02.2022, 14:27

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Фото: dpsu.gov.ua

Что происходит?

Белорусы сообщают о проблемах с въездом на территорию Украины. Четыре человека рассказали zerkalo.io, что сегодня ночью и утром пограничники забрали у них паспорта на проверку, стали задавать много вопросов о цели приезда и службе в армии. По словам наших собеседников, разговор записывался на видео. Zerkalo.io попыталось разобраться, что сейчас происходит с пропуском белорусов в Украину.

«Причины въезда показались недостаточными»

Ульяна рассказывает, что сегодня утром она прилетела рейсом из Вильнюса в украинский аэропорт «Борисполь».

— Мы пошли на пограничный контроль, а я увидела, как рядом проходит пограничник со стопкой белорусских паспортов. Подумала, может, у меня тоже его заберут. Так и произошло. Затем нас на 40 минут отправили сидеть куда-то в уголок. Мы пытались расспрашивать, что происходит, но ни на какие вопросы нам не отвечали. Затем вызвали первого человека, держали его минут 20. Спрашивали про цель прибытия. Он говорил, что приехал к девушке. У него стали уточнять, когда они познакомились, просили показать личные фотографии, все записывали на видео, — рассказывает Ульяна.

По ее словам, всем остальным белорусам также задавали много личных вопросов, подробно расспрашивали о количестве денег на счету, просили номера знакомых и родственников.

— Уточняли, каким образом люди будут добираться от аэропорта, почему на автобусе, а не на электричке. Спрашивали, знают ли они, где находится остановка и почему не узнали заранее, — говорит девушка. — Мне задавали те же вопросы про цель приезда. Я раньше жила в Украине. У меня был вид на жительство, поэтому я хотела забрать вещи у знакомых. Пограничники попросили их контакт, усомнились, что за моими вещами вообще нужно было приезжать — «почему их вам не отправили?» Женщина за столом просила показать на видео обратный билет. Все мои документы были сфотографированы, как и сама я, со всех ракурсов, — добавляет девушка.

Затем, по словам Ульяны, белорусов стали вызывать на разговор по второму кругу. Всем им отдали паспорта, а девушке — нет. Пограничники попросили ее предоставить посадочный талон и куда-то ушли.

— Потом они вернулись и сказали, что меня вызывает начальник службы. Когда я зашла к ней, сразу сказала, что я голодная и злая, попросила меня отпустить. На это мне ответили, что она — представитель власти, я не должна «забывать, где нахожусь». И добавила, что приняла решение отказать мне во въезде. Я попросила объяснить, почему. Она лишь ответила, что причины въезда ей показались недостаточными.

Сейчас Ульяна — в транзитной зоне. Там она находится вместе с другими мигрантами.

— Довольно грубо с нами общаются местные сотрудницы. Мне лишь сказали, что я могу либо за счет авиакомпании улететь в Вильнюс через два дня, либо купить сама билет в любую сторону. Их стоимость стартует от 200 евро. Сейчас я сижу и пытаюсь что-то придумать, — добавляет девушка.

Еще один читатель, Василий (имя изменено по просьбе героя), рассказывает, что сегодня ночью он летел из Минска в Тбилиси, затем — из Тбилиси в Киев. Приземлился парень в аэропорту «Жуляны».

— В Киеве я пошел на паспортный контроль. У меня новый паспорт, старых штампов о посещении Украины не было. Пограничники стали уточнять, был ли я здесь раньше, пригласили пройти куда-то «пообщаться», повели в какую-то комнату. От пограничника было три ключевых вопроса: «зачем едете», «где будете жить» и «покажите обратный билет». Бронирования и обратного билета у меня не было. Я ответил, что приехал в целях туризма. На это мне сказали: «Туризм без брони и обратного билета? Тогда мы еще с вами пообщаемся», — говорит Василий.

Спустя час парня снова позвали в кабинет. По его словам, там сидели два пограничника и мужчина в штатском. Кроме того, в комнате была женщина, которая снимала разговор на камеру.

— Меня попросили представиться и рассказать о себе. Я так и сделал. Было много вопросов о том, к каким друзьям я еду, чем они занимаются, что в стране буду делать, сколько денег с собой везу, служил ли я в армии, кем и когда. И хотя в итоге меня отпустили, пока мне тревожно, к происходящему остается много вопросов.

Тем же рейсом летел и Дмитрий — сегодня ночью он возвращался в Украину из Грузии. На контроле у него забрали паспорт и попросили подождать.

— Рядом в ожидании «разговора» стояли ещё несколько белорусов (я видел наши паспорта, но не общался с людьми). Я был третьим или четвертым среди тех, кого завели в комнату. Включили видеозапись. Затем мы в течение пяти минут приятно пообщались с пограничниками о целях моего приезда. Уточнили, к кому я прилетел, перепроверили вакцинацию. Затем вернули документы и без очереди пропустили через контроль, — говорит мужчина.

Историю о наземном въезде нам рассказал еще один читатель. По его словам, сегодня он вместе с другими белорусами пытался попасть в Украину на автобусе по маршруту Минск — Львов. Однако пограничники начали обыскивать транспорт, и весь этот процесс затянулся на 6 часов.

— Перед паспортным контролем пограничник вызвал каждого мужчину до 50 лет на беседу. Нам сказали, что сейчас решается, будет ли в Украине введено военное положение. Стали уточнять, есть ли родственники и друзья в этой стране. Задавали вопросы: служил ли я в армии, кем, сколько, куда еду и зачем, просили даже показать профиль в Instagram. Затем нас пропустили, — рассказывает мужчина.

По словам Дмитрия, в итоге на украинском пункте пропуска «Доманово» белорусы простояли около восьми часов. Сколько из них в итоге попали в Украину, мужчина не знает.

А что говорят в официальных ведомствах Украины?

Получить от них комментарий оказалось намного сложнее. Журналистка Zerkalo.io позвонила в пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. Там нам ответили, что люди, которые могут дать комментарий, сейчас находятся на больничном. Других ответственных за общение со СМИ в ведомстве не оказалось.

Информацию о проблемах с въездом мы попытались уточнить и на горячей линии ведомства. Нам лишь заявили, что «независимо от того, откуда иностранец прибывает, требования и правила одинаковы ко всем». На любые другие вопросы нам отвечать отказались и направили в пресс-службу.

Мы также обратились за комментарием в МИД Украины, Министерство обороны страны и администрацию аэропортов «Борисполь» и «Жуляны», однако там нам ответили, что вопросы о пропуске белорусов находятся не в их компетенции.

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