Центробанк России резко поднял ключевую ставку до 9,5% 1 11.02.2022, 15:01

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фото: РИА "новости"

Это уже восьмое повышение подряд.

Банк России на заседании в пятницу вновь резко поднял ключевую ставку - сразу с 8,5% до 9,5%. Это уже восьмое повышение подряд с марта прошлого года и максимальный показатель с мая 2017 года. ЦБ таким образом пытается справиться с ускоряющейся инфляцией, но пока рост цен практически не замедляется, сообщает ВВС.

ЦБ в своем пресс-релизе объясняет свое решение тем, что "инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России".

В пресс-релизе ЦБ описывает достаточно пессимистичную картину: в экономике рост выпуска товаров не успевает за ростом спроса, наращивать производство сложно из-за нехватки рабочей силы, а цены на мировых рынках растут. В этих условиях инфляционные ожидания населения остаются высокими и не снижаются, пишет регулятор. Повышая ставку, он пытается снизить инфляцию до целевого уровня в 4%.

ЦБ прогнозирует, что в 2022 году инфляция замедлится до 5-6%, а цель ЦБ будет достигнута лишь в середине 2023 года.

В январе инфляция в России ускорилась до 8,73% в годовом выражении - это максимальное значение с января 2016 года. Цены на продукты питания в январе выросли более чем на 11% в годовом выражении, а особенно сильно подорожали фрукты и овощи, крупы, макароны, мясо и сахар.

Власти с конца 2020 года пытаются замедлить инфляцию. Для этого у них два основных инструмента. Правительство различными способами пытается договориться с торговыми сетями и производителями продуктов о снижении наценки или фиксации цен.

Центральный банк же повышает ставку. Этот механизм работает так: рост ставки ЦБ сказывается на стоимости денег - в первую очередь через кредиты. Ставки по кредитам повышаются, население меньше берет заемных средств и, соответственно, меньше тратит на потребление, что сдерживает рост цен.

При росте ставок более выгодными становятся различные сбережения - их можно положить в банк под более высокий процент.

Политика ЦБ уже начинает сказываться на рынке. Банки начали объявлять о повышении ставок по кредитам. По ипотеке ставки, например, повысили крупнейшие государственные банки "Сбер" и ВТБ.

Тем не менее признаков существенного замедления инфляции пока нет.

Еще полгода с высокой инфляцией

Реальные располагаемые доходы населения в 2021 году выросли на 3,1%, отчитался в среду Росстат. Реальные располагаемые доходы - это оценка того, как растут доходы, если скорректировать их на инфляцию и вычесть различные обязательные платежи вроде кварплаты.

СМИ на этой неделе писали о "рекордном росте" доходов с 2013 года. Это действительно так: в период с 2014 года и до 2017 года доходы падали, а затем до пандемии незначительно росли. Многолетнее падение реальных располагаемых доходов было в центре внимания СМИ, а Росстат даже менял методологию их оценки.

В Альфа-банке пишут, что картина не настолько хорошая, а скачок инфляции в четвертом квартале прошлого года привел к тому, что реальные расходы домохозяйств по итогам 2021 года остались на уровне 2019-го.

Значительный вклад в рост доходов 2021 года внесли предвыборные выплаты, которые были сделаны в третьем квартале 2021 года, подсчитала главный экономист банка Наталия Орлова. Без них рост составил бы 1,8% в годовом выражении.

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