Греческим учителям раздадут деньги на покупку гаджетов 11.02.2022, 15:18

Государство хочет помочь школам проводить онлайн-уроки.

Греческие учителя получат ваучеры в 200 евро для покупки ноутбуков и планшетов. Таким образом государство хочет помочь школам проводить онлайн-уроки, пишет «Евро пульс».

В Греции уже раздали аналогичные ваучеры детям и молодым людям во всей стране. Благодаря этому более полумиллиона жителей страны в возрасте от 4 до 24 лет смогли обзавестись новой техникой для занятий.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 во всех странах ЕС школы переходили на обучение онлайн. В результате онлайн занимались 95 миллионов учеников, которым преподавали 8 миллионов учителей. Самыми подкованными в сфере цифровых технологий в ЕС оказались чешские и датские школьники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».