Греческим учителям раздадут деньги на покупку гаджетов
- 11.02.2022, 15:18
Государство хочет помочь школам проводить онлайн-уроки.
Греческие учителя получат ваучеры в 200 евро для покупки ноутбуков и планшетов. Таким образом государство хочет помочь школам проводить онлайн-уроки, пишет «Евро пульс».
В Греции уже раздали аналогичные ваучеры детям и молодым людям во всей стране. Благодаря этому более полумиллиона жителей страны в возрасте от 4 до 24 лет смогли обзавестись новой техникой для занятий.
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 во всех странах ЕС школы переходили на обучение онлайн. В результате онлайн занимались 95 миллионов учеников, которым преподавали 8 миллионов учителей. Самыми подкованными в сфере цифровых технологий в ЕС оказались чешские и датские школьники.