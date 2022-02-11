«Oпоздали все»: как минчане добирались на работу, когда утром было закрыто метро 3 11.02.2022, 15:27

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На остановках было очень много людей, а проспект «стоял».

Утром 11 февраля на Московской линии метро на полчаса остановили движение. Причина — «тление в районе вентиляционной сбойки» на станции «Октябрьская». Читатели zerkalo.io рассказали, как добирались до работы из-за ЧП в метро.

На остановках было очень много людей, а проспект «стоял»

Один из минчан рассказывает, что в момент инцидента находился в метро. Людей, по его словам, и на станции «Октябрьская», и в вагонах было много.

— Я ехал в метро в наушниках. Сразу не понял, почему в один момент так много людей выходит из вагона. Я обратил внимание, что 2/3 вагонов уже почти пустые: так только происходит часто на «Институте культуры». Люди продолжали выходить. И я тоже вышел.

На «Октябрьской» повсюду был легкий сизый дым, правда, без какого-то едкого запаха. Всех просили покинуть станцию. Движение поездов в обе стороны было остановлено. Люди вышли на улицу. Я вызвал такси, успел до повышенного спроса. Потерял из-за всего произошедшего, наверное, минут 10−12, — рассказывает минчанин.

Еще один очевидец говорит, что он вместе с девушкой ехал со станции метро «Уручье».

— В 8.19 поезд остановился на станции «Плошча Якуба Коласа». Объявили, что задержка вызвана техническими причинами. Разговоры были о том, что, наверное, кто-то упал на рельсы и мы поедем минут через пять, но прождали 20−25 минут. В поезде и рабочих чатах пошли слухи, что на «Октябрьской» — задымление и туда приехали пожарные машины. Понимая, что это точно еще на минут 30, мы вышли на улицу. На остановках было очень много людей, а проспект в сторону станции «Октябрьской» «стоял». Нам нужно было на площадь Победы, поэтому мы туда пошли пешком. Людей было непривычно много. Когда мы уже были на площади, на проспекте оживилось движение, — говорит мужчина.

Еще один наш читатель рассказывает, что в момент инцидента в метро, он находился на улице и видел через двери станции «Октябрьская», что внутри — задымление.

— Я вышел из метро примерно в 8.18, чтобы отвести ребенка в школу. Минут через пять услышал звуки сирены. Отвел дочь и уже шел по направлению метро, чтобы вернуться домой. Около McDonald’s увидел три пожарные машины. Сразу вспомнил 2011 год (11 апреля 2011 года на станции «Октябрьская» произошел теракт, погибло 15 человек. — Прим. Zerkalo.io). Но все же решил спуститься в метро. Вход был закрыт. В это время люди продолжали оттуда выходить. Через двери внутри было видно задымление. Не сильное, больше похожее на легкий туман. Я тоже вышел на улицу. Увидел уже десяток пожарных машин и несколько автомобилей скорой помощи. Практически все вышедшие из метро отправились в сторону площади Победы. Подъезжали такси. Люди просили их подвезти, когда слышали, что машина едет в их сторону. Автобус № 100 был забит полностью, влезть внутрь было просто нереально. Я воспользовался каршерингом и спокойно доехал до дома.

«На работу у нас сегодня, кажется, опоздали все»

Одна из минчанок утром 11 февраля должна была ехать на работу со станции метро «Малиновка», но внутрь так и не попала. Когда спустилась в переход перед станцией, то увидела много людей и закрытые двери.

— Толпа была на весь подземный переход, плюс за дверью метро тоже было не протолкнуться. Вышла на остановку. Там такой же «апокалипсис». В основном все стремились попасть на троллейбус № 10, потому что он повторяет движение как минимум трех станций метро. Троллейбус еле закрыл двери. Многие выходили из него, так как просто не вмещались. Если обычно дорога на работу у меня занимает 15 минут, то сегодня я добиралась 40 — просто не могла войти ни в автобус, ни в троллейбус. Было очень много людей. А на каждой остановке — такая же толпа тех, кто опаздывает и стремится попасть в транспорт. Пришлось делать несколько пересадок, чтобы доехать. На работу у нас сегодня, кажется, опоздали все, так как офис находится прямо рядом с метро.

Девушка рассказывает, что люди в переходе и около станции метро сначала не понимали, что происходит.

— Все звонили на работу и предупреждали, что опаздывают. Многие собирались дождаться открытия метро. Наверное, думали, что все это произойдет с минуты на минуту. Но было уже 8.45. Люди, конечно, обсуждали происходящее, предполагали, что, может быть, кто-то упал на рельсы. Когда вышла заметка в вашем телеграм-канале, многие на остановке общественного транспорта начали передавать друг другу информацию о задымлении в метро, — рассказала девушка.

«Даже в таких ситуациях белорусы находят друг друга»

Еще одна минчанка говорит, что обычно ездит на велосипеде, но, чтобы успеть на работу, в этот раз решила поехать на метро.

— Только зашла на станцию «Малиновка», как объявили про «технические проблемы». Но люди не уходили, сидели внутри, думали, что это на минут пять. Никто не понимал, что случилось. Через несколько минут объявили, что все закрыто и работает только наземный транспорт.

Возле остановки — аншлаг. Было много людей. Многие вызывали такси. А так как машин было много, то люди бегали от одного к другому, чтобы найти свою машину.

Так получилось, что именно в этот день я была без связи и не могла вызвать такси. Поэтому пришлось искать попутчиков. И мне невероятно повезло: женщине рядом нужно было на Академию наук, при этом выяснилось, что мы работаем в двух домах друг от друга.

Такси мы ждали минут 10, ехали около 50. Минут 40 из которых пытались выехать с проспекта Дзержинского, потому что через каждые несколько метров была одна и та же ситуация: много людей, которые пытаются добраться в центр и на работу, и много транспорта. Мои попутчицы по дороге читали новости в телеграм-каналах. Мы все время обсуждали происходящее в стране. Поразительно, как незнакомые люди оказываются не такими и чужими. Поездка обошлась 18 рублей, но гораздо важнее было почувствовать, что даже в таких ситуациях белорусы находят друг друга. Если это прочитают две прекрасные женщины, которые составили мне компанию, хотелось бы их еще раз поблагодарить за такое насыщенное утро, выпавшее нам, — говорит девушка.

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