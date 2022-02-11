Путин уже три года избегает поездок в Беларусь: что происходит? 12 11.02.2022, 15:31

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При этом «синепалого» вызывают на ковер довольно часто.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует посещать совместные белорусско-российские военные учения, пишет telegraf.by.

«Нет, у президента в планах нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли глава государства посетить учения «Союзная решимость», передает ТАСС.

Интересно, что Владимир Путин не приезжал в Беларусь с 2019 года. Последний раз он посетил закрытие «Европейских игр» в Минске.

4 ноября 2021 года президент РФ должен был прилететь в Минск на заседание Госсовета «Союзного государства» Беларуси и РФ. Об этом стало известно еще 10 сентября. Однако накануне, 2 ноября стало известно, что встреча не состоится. Зато будет созвон «по телевизору».

Ранее глава России также планировал прилететь в Минск 14-15 октября, где готовились к проведению заседания Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ. Но 12 октября в пресс-службе Кремля заявили, что Владимир Путин примет участие в заседании в формате видеоконференции. В итоге в Минск вообще никто не полетел из глав СНГ.

Отмена визита случилась после инцидента с закрытием в Беларуси сайта «Комсомольской правды». Однако российский политолог Суздальцев считает «мнение о том, что отсутствие Путина на саммите СНГ/ЕАЭС в Минске явилось реакцией Москвы на закрытие российского информационного ресурса в Беларуси («КП в Беларуси»)» неверным». Однако привел другие доводы, почему это произошло. И ситуация, по его мнению, куда серьезнее.

«Почти катастрофа» — Суздальцев рассказал, почему Путин отказался прилететь в Минск на саммит, и что скрывают от Лукашенко «за закрытыми дверями» Кремля

«Ботоксный» скандал

А позднее началось что-то интересное. На белорусском госТВ вышла передача, где Александра Лукашенко сравнили с неким «ботоксным» президентом в «бункере». А позднее работники госТВ журналистов из России назвали «медиатварями».

Впрочем, и на российском ТВ вдруг стали прямо критиковать Александра Лукашенко.

Визиты Лукашенко

При всем при этом, сам Александр Лукашенко ездил к Путину неоднократно.

Последний раз это произошло в конце 2021 года.

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