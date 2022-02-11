Еще одного белорусского спортсмена заставили записать покаянное видео 24 11.02.2022, 15:45

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Он также является подписантом провластного письма спортсменов-ябатек.

Белорусский лыжник Егор Шпунтов оценил свое выступление на Олимпийских играх в Пекине-2022, сообщает «Трибуна».

– Себя оцениваю не очень, я приехал, в принципе, бежать спринт. Ну и пробежал не сказать, что в свою силу. Не знаю, с чем это связано, может с акклиматизацией... Ну, скорее всего. Гонка выпала на те дни, когда совсем нет состояния, самочувствия, в общем. Ну а сегодня я бежал 15 километров. Не совсем мой, как бы, профиль, я все-таки спринтер, но пробежал в свою силу тоже, – сказал Шпунтов.

Егор Шпунтов финишировал 68-м в лыжной гонке на 15 км. Всего в гонке участвовали 94 спортсмена.

Напомним, что Шпунтов является подписантом провластного письма спортсменов.

Вчера НОК Беларуси опубликовал видео, в котором белорусский фристайлист Максим Густик признается в ошибках, которые помешали побороться за медали: «Выступил, можно сказать, не так как хотелось. Плохо выступил».

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