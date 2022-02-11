WebMoney прекратила все операции с рублевыми кошельками 6 11.02.2022, 17:38

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Находящиеся в кошельках средства замораживаются.

Международная платежная система WebMoney объявила об остановке всех операций с рублевыми кошельками (WMP и WMR). Находящиеся в кошельках средства замораживаются и позднее будут возвращены владельцам. О том, как именно будет производиться возврат средств, компания обещает сообщить дополнительно, сообщает РБК.

Прекращение работы с рублевыми кошельками WebMoney объяснила отзывом лицензии у Консервативного коммерческого банка (ККБ), который выступает расчетным банком системы.

«Сожалеем, что столь недружественный шаг со стороны ЦБ России сделал недоступным работу с рублевыми кошельками для миллионов пользователей WebMoney. Система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов», — говорится в сообщении WebMoney.

ЦБ объяснил отзыв лицензии у ККБ тем, что банк допускал нарушения законов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

«Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — сказано в сообщении Банка России.

В WebMoney назвали претензии ЦБ «надуманными» и не связанными с фактической деятельностью ККБ.

«Наш гарант в России действовал в строгом соответствии с российским законодательством и требованиями регулятора. Причина, по которым отозвана лицензия у АО «Банк ККБ», очевидно, не имеет никакого отношения к объяснениям, указанным в пресс-релизе ЦБ РФ. Банк никогда не был причастен к обслуживанию «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — говорится в сообщении платежной системы.

В пресс-службе WebMoney заявили РБК, что сожалеют о решении ЦБ. «Но сигнал нам понятен: ЦБ не заинтересован в развитии рынка финтеха в России и делает все возможное для того, чтобы выдавить независимых участников в пользу одного или, может, еще формально нескольких кредитных организаций», — добавили там.

В начале декабря WebMoney сообщала, что ККБ получил от ЦБ предписание остановить с 7 декабря 2021 года сроком на шесть месяцев операции по пополнению рублевых кошельков и переводам средств между ними. В результате для владельцев таких кошельков остались доступны только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов и вывод рублей на собственные банковские счета (вывод на банковские карты проводился только через СБП).

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