В Москве строительные леса рухнули на авто управделами Путина 13 11.02.2022, 16:02

4,518

Инцидент произошел возле Госдумы РФ.

Строительные леса обрушились на парковке Госдумы РФ в Георгиевском переулке города Москва, сообщает lenta.ru.

По предварительным данным, повреждены два автомобиля из гаража управделами президента России. В салоне не было ни водителей, ни пассажиров, информации о пострадавших не поступало.

На месте работают сотрудники МЧС РФ, а депутаты Госдумы России тем временем снимают происшествие из своих кабинетов.