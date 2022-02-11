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В Москве строительные леса рухнули на авто управделами Путина

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  • 11.02.2022, 16:02
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В Москве строительные леса рухнули на авто управделами Путина

Инцидент произошел возле Госдумы РФ.

Строительные леса обрушились на парковке Госдумы РФ в Георгиевском переулке города Москва, сообщает lenta.ru.

По предварительным данным, повреждены два автомобиля из гаража управделами президента России. В салоне не было ни водителей, ни пассажиров, информации о пострадавших не поступало.

На месте работают сотрудники МЧС РФ, а депутаты Госдумы России тем временем снимают происшествие из своих кабинетов.


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