Поляки получат на две пенсии больше, чем белорусы

Поляки получат на две пенсии больше, чем белорусы4
- 11.02.2022, 16:13
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В Польше пенсионеры получат не только 13-ю, но и 14-ю пенсию.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что с 1 марта пенсии поляков вырастут на 7%. Он напомнил, что с 1 января пенсия в размере до 2,5 тысячи злотых (это чуть более 550 евро) не облагается налогом, передает «Польское радио».
«Для пенсий, которые выше 2,5 тысячи злотых, налог будет снижен. Однако пропорционально к росту пенсии будет расти и налог», - отметил глава польского правительства.
Ранее в бюджете прогнозировалось, что валоризация пенсии составит 5%.
Правительство поддерживает пожилых людей в двух направлениях — это финансовая поддержка и поддержка их активности, подчеркнула на пресс-конференции в Канцелярии премьер-министра Марлена Малёнг.
Глава Министерства семьи и социальной политики Польши отметила, что в этом году пенсионеры получат не только 13-ю, но и 14-ю пенсию.
Министр Марлена Малёнг отметила, что в прошлом году на дополнительную поддержку пожилых людей было выделено 36 миллиардов злотых, почти 8 миллиардов евро. По ее словам, это в 10 раз больше, чем в 2015 году.