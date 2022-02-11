Поляки получат на две пенсии больше, чем белорусы 4 11.02.2022, 16:13

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В Польше пенсионеры получат не только 13-ю, но и 14-ю пенсию.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что с 1 марта пенсии поляков вырастут на 7%. Он напомнил, что с 1 января пенсия в размере до 2,5 тысячи злотых (это чуть более 550 евро) не облагается налогом, передает «Польское радио».

«Для пенсий, которые выше 2,5 тысячи злотых, налог будет снижен. Однако пропорционально к росту пенсии будет расти и налог», - отметил глава польского правительства.

Ранее в бюджете прогнозировалось, что валоризация пенсии составит 5%.

Правительство поддерживает пожилых людей в двух направлениях — это финансовая поддержка и поддержка их активности, подчеркнула на пресс-конференции в Канцелярии премьер-министра Марлена Малёнг.

Глава Министерства семьи и социальной политики Польши отметила, что в этом году пенсионеры получат не только 13-ю, но и 14-ю пенсию.

Министр Марлена Малёнг отметила, что в прошлом году на дополнительную поддержку пожилых людей было выделено 36 миллиардов злотых, почти 8 миллиардов евро. По ее словам, это в 10 раз больше, чем в 2015 году.

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