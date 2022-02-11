Подборка семейных фильмов для отличных выходных 11.02.2022, 16:19

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Иногда хочется собраться и посмотреть фильмы с семьей.

Но не очень просто найти кино, которое подходило бы зрителям любого возраста. В сегодняшней подборке aif.ru — история о спасении сказочного мира от злых чар, рассказ о мальчике, который предпочитал дружить с животными, комедия о том, как непросто остаться дома одному, и ответ на вопрос, можно ли похитить у целого городе Рождество и чем это может обернуться.

Щелкунчик и четыре королевства

В этой киноленте маленькая девочка по имени Клара получает в наследство от матери шкатулку. Та достается ей только на Рождество и не имеет ключа. Да и выглядит странно — словно какое-то яйцо. Клара начинает его искать. Неожиданно при поиске она попадает в другой мир — необычный и сказочный, состоящий из четырёх королевств. И он теперь в опасности. В нём поселилась злая колдунья, которая теперь может его разрушить. Получится ли его спасти и не дать колдунье достигнуть своей цели? И что скрывает в себе странная шкатулка?

Книга джунглей

Маугли — мальчик, который всю жизнь провел в джунглях. В течение всех детских лет его единственными друзьями остаются животные — увидеть таких же, как сам, людей он долго не мог. Но и такую жизнь в лесах он считает интересной и дружит даже с теми животными, с которыми, казалось бы, никогда не подружиться человеку. В этом фильме есть и медведь Балу, и питон Каа, и некие Создатели природы — к ним в джунглях совершенно особое отношение.

Один дома

Кевин - один из нескольких детей в большой семье, живется ему несладко, и он часто мечтает остаться дома один. Взрослые не обращают внимания на его проблемы, старший брат вовсе открыто смеётся над Кевином. И вот семья уезжает на рождественские каникулы за границу, а мечта младшего члена этой семьи неожиданно сбывается — его просто забывают взять с собой. Сначала он наслаждается долгожданным уединением — но затем в дом проникают преступники.

Гринч — похититель Рождества

В Ктограде идёт соревнование: чьи рождественские подарки окажутся лучшими. В конкурсе принимает участие и парень с зелёной кожей по имени Гринч. Он дарит необычную самодельную вещь однокласснице — и оказывается, что она совсем не ценит его усилий. Гринч хотел произвести впечатление, но ему это удаётся. Теперь он на всю жизнь возненавидел этот зимний праздник. Он поселяется за городом и строит планы, как можно похитить Рождество у жителей города.

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