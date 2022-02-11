Время режиму платить по долгам 1 11.02.2022, 16:30

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Почти $4 миллиарда в этом году.

У Минска нет никаких других способов занимать деньги, кроме как у Москвы. Россия не выдаст кредит – значит, Беларусь не вернет одолженное ранее, пишет сайт sn-plus.com.

Наша страна в 2022 году направит на погашение госдолга 6,936 миллиарда белорусских рублей, еще 3,522 миллиарда – на его обслуживание. Общие платежи ожидаются на уровне 3,698 млрд долларов в эквиваленте.

Ребром встал вопрос: где брать деньги?

РФ пообещала оплатить долги и поддержать золотовалютные резервы, что следует из текста декрета «высшего госсовета союзного государства».

Согласно документу, подписанному 4 ноября 2021 года, Беларуси будет оказано содействие «в вопросах совершенствования системы государственных финансов для поддержки макроэкономической и бюджетной сбалансированности, рефинансирования государственного долга и поддержания международных резервов». К слову, мы должны вернуть России 1,182 миллиарда долларов.

Что же все это значит? Журналисты поинтересовались у экспертов.

Владимир Ковалкин: Страна больше года не протянет на собственных харчах

– За этим заявлением стоит неспособность Беларуси рефинансировать госдолг никаким другим способом, – считает руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

– Беларусь находится под западными санкциями, размещать еврооблигации не может, ни МВФ, ни другие западные финансовые структуры деньги в долг не дадут. Китай отказывает странам в ненадежном положении, а если идет навстречу, то связанными кредитами. У Лукашенко нет никаких других способов занимать, кроме как у России.

– Но в нынешней ситуации российские кредиты – вопрос политический?

– Безусловно. Как повернется политическая ситуация, мы с вами не знаем, и никто не знает. Ситуация динамично развивается, никаких адекватных прогнозов по ее развитию дать невозможно. Путин будет поддерживать Лукашенко – дело понятное, он на него ставку сделал, и должен помогать поддержанием штанов. В конце концов, основной долг у нас перед Россией, если Минск не сможет возвращать долги, то как раз Москве. Она не выручит – значит, не вернет свой же кредит…

– Насколько высоки шансы получить российский кредит на рефинансирование долга?

– На рефинансирование – достаточно высоки. По сути, это перекладывание денег из одного кармана Путина в другой карман Путина, единственное, что в данном случае происходит, – это отсрочка платежа. Кремль будет решать, что ему сейчас выгоднее – устроить дефолт в Беларуси, показать кузькину мать или по каким-то неизвестным причинам подождать с этим. Лукашенко на коротком поводке у Путина по многим направлениям, и госдолг – один из таких поводков. Как будут выкручивать руки, сложно сказать. Может, захотят больше интеграции, а может, военную базу, а может, ничего не затебуют. А госдолг используется как инструмент давления, один из многих.

– Беларусь не может выплатить его за счет собственных ресурсов?

- На сегодня нет необходимых для этого собственных ресурсов. Чтобы рассчитаться, надо сокращать бюджетные расходы. Теоретически госдолг выплачивать и обслуживать можно, но вопрос: за чей счет. Если за счет собственных ресурсов, тогда, соответственно, надо сокращать зарплаты, пенсии, другие болезненные статьи. Сможет ли режим позволить себе это в условиях отсутствия легитимности и поддержки народа?

– Золотовалютные резервы брать в расчет не стоит?

– Увы, их меньше, чем нужно. Можно, конечно, уронить ЗВР сразу на 4 миллиарда долларов с непонятными последствиями. Но Нацбанк не станет так поступать: миллиард-два может уступить, но больше – вряд ли.

В 2022 году по госдолгу надо выплатить 10 миллиардов рублей, или около 4 миллиардов долларов.

Все понимают, что в таких условиях время будет играть против Лукашенко – больше года он не протянет на собственных харчах.

Лев Марголин: Утром – стулья, вечером – деньги

– Еще в 2020 году Путин объявил, что денег за объятия и поцелуи больше выделяться не будут. И с тех пор последовательно следует выбранным курсом, – говорит экономист Лев Марголин.

– Даже если речь зайдет про новый кредит в 3,5 миллиарда долларов, которые просят беларусские власти, появится оговорка, что их станут выделять траншами, потому что цену горячим словам в Кремле давно уже знают. И понимают: обещать можно все, что угодно, но: утром – стулья, вечером – деньги. Вот тебе задание: референдум провел – получили из кредита первый транш в размере 500 миллионов долларов, второе задание – организуйте президентские выборы, на который получите следующий транш.

То, что это достаточно устоявшаяся практика, показывает предыдущий кредит, выделенный по линии ЕврАзЕс, который мы полностью не использовали именно по той причине, что не выполняли все требования. Кстати, чисто экономические требования – никакой политики не было. Несколько раз кредит продлевали, а в конечном итоге закрыли – мы его так полностью и не использовали. Я думаю, такая же технология будет использоваться и в дальнейшем.

– Можно ли говорить о том, что Россия взяла обязательства рефинансировать часть своего же долга?

– Об этом можно рассуждать. Путин сказал: до конца 2022 года будет выделено 630 или 640 миллионов долларов. Эта сумма достаточно странная: почему не 700 и не 600 миллионов? И потом, размеры ее таковы, что существенно ничего не меняется. Сразу напрашивается мысль: все точно рассчитано на то, чтобы переложить финансы из одного российского кармана в другой и объявить, что Беларусь погасила долги, а новый кредит придется погашать. По-другому я лично истолковать все это не могу.

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