В Малоритском районе 14-летний школьник спас во время пожара своих сестер 6 11.02.2022, 16:50

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Иллюстрационное фото

Pодители детей были на работе.

В деревне Мокраны Брестской области ночью 11 февраля в жилом доме случился пожар. В это время в доме находились дети — две девочки 3 и 6 лет, и их старший брат 14-ти лет. Парень разбил окно и вынес сестер на улицу, пишет zerkalo.io.

— Сегодня ночью под утро в Мокранах загорелся дом. Мама и папа в это время находились на работе, в доме остались трое несовершеннолетних детей. Произошел пожар (в причинах разбираются компетентные органы). Сработал автономный пожарный извещатель, разбудил детей. Четырнадцатилетний мальчик Богдан разбил стеклопакет и спас своих сестренок (2015 и 2018 года рождения). В настоящее время Богдан со старшей сестрой находятся в больнице. Состояние стабильное, — рассказал «председатель» Малоритского райисполкома Михаил Баценко.

Местное издание «Голас часу» пишет, что, когда все произошло, родители детей были на работе — они трудятся животноводами на сельхозпредприятии.

Богдан вынес из огня своих сестричек — 3-летнюю Еву и 6-летнюю Полину. Когда разбил окно, то порезал руки и сейчас находится в хирургическом отделении.

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