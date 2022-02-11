Российские танки под Ростовом «остановило» болото: видео 13 11.02.2022, 17:03

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Россия сосредоточила у границ с Украиной более 100 тысяч войск и перебрасывает солдат и технику до сих пор.

Колонна российских танков на пути к Ростову погрязла в болотах. Видео в TikTok опубликовал пользователь под ником Александр 61, пишет «Униан».

На опубликованных кадрах очевидца видно, как танки россиян буксуют посреди поля, но тщетно. Болото фактически заблокировало движение всей колонны.

На помощь россиянам вывели экскаватор, который на момент съемок опрокидывал землю на поле. Тем временем солдаты, бездельничая, стояли у танков.

Автор ролика не указывает, где произошло приключение. Однако, как утверждают пользователи соцсети, видео записали в Ростовской области, когда войска двигались в сторону Ростова.

"Говорят, танки не буксуют и не застревают, б****. Чуть-чуть недоехали. Вот это да", - высказался на камеру мужчина, оценивая масштабы произошедшего.

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