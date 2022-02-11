На выходных в Беларуси будет до +5°С 11.02.2022, 17:10

Прогноз погоды на 12-14 февраля.

12 февраля ночью и утром погоду будут определять атмосферный фронт и неустойчивая воздушная масса, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления, пишет pogoda.by.

Ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем), днем преимущественно по юго-востоку Беларуси небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, по югу страны местами налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -2..+4°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

Переменная облачность.

13 февраля республика будет находиться на северной периферии антициклона, перемещающегося с запада на восток Украины. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, по северу в дневные часы порывистый. Температура воздуха ночью -3..-9°С, днем -2..+5°С.

14 февраля погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -1..-8°С, днем от 0°С по северо-востоку до +7°С по юго-западу республики.

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