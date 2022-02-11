Порошенко рассказал о странной договоренности с Путиным 4 11.02.2022, 17:32

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Петр Порошенко

Это было сделано во время заседания Киевского апелляционного суда.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2014 году договорился с правителей РФ Путиным о вывозе наличных средств Национального банка из оккупированного Крыма, сообщает unian.net.

Об этом Порошенко заявил на заседании Киевского апелляционного суда, который сейчас рассматривает ходатайство его защитников, а также стороны обвинения на меру пресечения экс-президенту, избранную Печерским районным судом Киева.

"Да, я давал непосредственно указания по перемещению наличных средств через линию соприкосновения с оккупированными территориями. Более того, я давал главе Нацбанка, министру внутренних дел и главе СБУ. Более того, я по этому (поводу) звонил Путину, и это было в 2014 году. Сумма этой налички – 4 млрд грн плюс золото, плюс активы украинского Национального банка, которые в результате моей дипломатической работы были завезены в хранилища НБУ с оккупированных территорий Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения НБУ", - сказал он.

При этом Порошенко обвинил нынешнюю власть в том, что это она покупает уголь на оккупированных территориях. "Они должны объяснить свои многочисленные комментарии в СМИ, свои действия по фальсификации законов, через которые сейчас финансируют страну-агрессора и терроризм. Потому что под видом российского угля к нам сейчас заходит уголь с оккупированных территорий", - добавил экс-президент Украины.

Кроме того, Порошенко прокомментировал ходатайство стороны обвинения об усилении ему меры пресечения. "Прокуроры считают, что Порошенко может убежать, может влиять на свидетелей, может сделать мятеж, чтобы сместить Зеленского. Все это выглядит, как шизофрения. Я не исключаю, что буду ходатайствовать о проведении психиатрической экспертизы тем, кто составил это ходатайство", - отметил он.

"Угольное" дело Порошенко-Медведчука: детали

ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко является одним из фигурантов дела. Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности с представителями высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января 2022 года Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, хотя прокурор просил взять экс-президента под стражу с альтернативой около 1 млрд грн залога. Адвокаты и прокуроры обжаловали соответствующее решение суда.

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