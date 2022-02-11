Что шумит над Гомелем?2
- 11.02.2022, 17:45
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Местные жители обеспокоены.
Вчера и сегодня из Гомельского аэропорта доносился громкий гул самолета, однако сервисы, отслеживающие траекторию полетов, ничего не показали. На приземляющихся суднах транспондеры, передающие информацию о местоположении, были отключены, пишет «Флагшток».
Вчера в небе над Гомелем был зафиксирован старый Ту-134Ш № 34 (на фото подобный самолет). Эта модель используется ВВС РФ для обучения летчиков Ту-22М (под крыльями имеется бомбовые кронштейны).
Сегодня, если судить по рекордному шуму, приземлялся подобный самолет.