Министр ЖКХ: Цены на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси продолжат расти 11.02.2022, 17:55

Тарифы на 2022 год уже установлены.

Цены на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси продолжат расти, заявил в пятницу журналистам министр ЖКХ Андрей Хмель.

По его словам, тарифы на 2022 год уже установлены, менять их не будут. Предложения по ценам внесены уже на 2023 год – они несколько вырастут, передает БелТА.

Тарифы на услуги ЖКХ были пересчитаны в конце 2021 года, их утвердил Лукашенко.

Напомним, подорожание происходит планово в два этапа.

С 1 января в стране подорожали водоснабжение, подогрев воды, водоотведение, работа лифтов, уборка вспомогательных помещение, вывоз мусора и прочее – на 11 рублей 10 копеек.

С 1 июня вырастут цены на отопление, свет и газ на цели отопления – на 3 рубля 4 копейки.

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