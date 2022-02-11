SpaceX показала, как будет выглядеть полет Starship 4 11.02.2022, 18:17

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Космический корабль Starship предназначен для миссий на Луну и Марс.

Компания SpaceX провела презентацию, во время которой показала, как будет выглядеть полет космического корабля Starship, предназначенного для миссий на Луну и Марс. Система Starship состоит из двух частей: собственно космического корабля Starship и сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy, сообщает Engadget (перевод — zn.ua)

SpaceX работает над тем, чтобы сделать систему полностью многоразовой. Так, ракета-носитель после выполнения своей миссии должна вернуться в пусковую башню, где ее «словят» специальные руки. Корабль же отправится в пункт своего назначения (Марс или Луна), а затем прилетит обратно на Землю.

По словам Илона Маска, ракета-носитель проведет в воздухе в общей сложности шесть минут: две на пути на орбиту и четыре во время полета обратно. Систему можно будет повторно использовать каждые шесть-восемь часов, совершая, таким образом, по три запуска в сутки.

В SpaceX заявляют, что создание быстрой и полностью многоразовой ракеты является «ключом к будущему, в котором человечество исследует звезды».

SpaceX планирует совершить первый орбитальный запуск Starship это весной.

В ночь на 6 мая прошлого года SpaceX успешно провела испытательный полет прототипа Starship. Корабль повторил программу испытания прототипов Starship SN8 и SN9, которые после суборбитального полета разбились при посадке, а также SN10, который взорвался через семь минут после успешной посадки из-за полученных при этом повреждений.

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