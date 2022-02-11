Украина дала России 48 часов на разъяснения 17 11.02.2022, 18:44

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Киев ждет от Москвы ответа по численности военных у границы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в Twitter, что Киев запросил у Москвы разъяснения по поводу ее военной деятельности и дал 48 часов на ответ.

Глава МИД пояснил, что Россию попросили предоставить детальный ответ относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и в Крыму. Согласно международному праву, Москва должна указать точные районы маневров, количество военных формирований и типы вооружений, утверждает Кулеба.

Если в течение двух суток Россия не ответит или предоставит недостаточную информацию, то Украина обратится к государствам-участникам Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности для созыва чрезвычайной встречи.

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