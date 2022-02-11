Генерал США Ходжес: Дни Лукашенко сочтены 26 11.02.2022, 19:05

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Бен Ходжес

Все на Западе понимают, что Лукашенко нелегитимен.

Какое-то время российская власть будет использовать Александра Лукашенко в своих целях, но в скором времени его заменят кем-то другим. Об этом 10 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу «Гордон» сказал генерал-лейтенант, командующий армией США в Европе (2014–2017) Бен Ходжес.

«Я полагаю, что Запад прекрасно понимает, что происходит в Беларуси. Что Александр Лукашенко не является легитимным. Его действия направлены против собственного народа, против журналистов. Использование беженцев из Азии против Европы и его собственное рабское отношение к Кремлю оставляет его без друзей и без какого-либо доверия. На Западе это понимают, и поэтому дни его сочтены. Я считаю, Кремль его еще немного использует, а потом заменит. Поскольку в Европе никто и слезы не прольет, когда Лукашенко отправится на пенсию», – сказал генерал-лейтенант армии США.

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