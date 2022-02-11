Собака-художник заработала на собственных картинах $20 тысяч 1 11.02.2022, 19:15

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Картины овчарки по цене от $490 продаются по всему миру.

Австралийская овчарка по кличке Иви семь лет назад научилась рисовать картины и уже заработала на их продаже 20 тысяч долларов. Об этом пишет The Mirror.

Животное еще в два года обучила художеству 58-летняя хозяйка Лиза Кайт. Иви научилась изображать свою фантазию различными типами краски: от акварели до акриловых.

«Сначала я научила ее доставать пиво из холодильника, чтобы впечатлить моих детей, когда они приедут навестить меня. Я обучила ее множеству разных трюков», - рассказала женщина.

По ее словам, кроме стандартных команд, Иви еще и сортирует белье, снимает с хозяйки куртку, вытирает лапы и помещает монеты в копилку. В целом, список знакомых собаке команд занимает две страницы.

Примечательно, что сама Кайт не художница.

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