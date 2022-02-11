Беларусь ответила странам Балтии на запрос через механизм ОБСЕ о военных учениях 3 11.02.2022, 19:22

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Предоставленной информации недостаточно.

Государства Балтии получили ответ официального Минска на свое обращение в рамках механизма снижения рисков ОБСЕ по поводу военных учений "Союзная решимость", проводимых совместно с РФ на территории Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Три балтийских государства получили ответ Беларуси и изучают его", - написал он в своем Twitter.

Как сообщает эстонский вещатель ERR, в МИД Эстонии уже сообщили, что предоставленной информации недостаточно.

"Сегодня, 11 февраля, мы получили ответ. Ответ Беларуси на конкретные вопросы, заданные тремя балтийскими государствами, остается недостаточным", - цитирует ERR спикера министерства иностранных дел Лиису Тоотс.

В ответе говорится, что общая численность войск и вооружений, участвующих в нынешних учениях, не превышает порогов, определенных Венским документом ОБСЕ.

При этом отмечается, что ряд российских подразделений выполняют задачи за пределами учений — в частности, охраняют южную границу Беларуси, где охрану якобы невозможно усилить за счет белорусских войск.

Также отмечается, что все российские воинские подразделения после учений собираются покинуть территорию Беларуси, а «порядок вывода войск находится в стадии согласования».

По словам белорусских властей, они дали достаточную информацию об учениях и пригласили наблюдателей и медиа «из 17 стран».

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