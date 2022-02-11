Гозман: Пока мир пытается предотвратить вторжение в Украину, Путин оккупирует Беларусь 14 11.02.2022, 19:37

10,294

Леонид Гозман

Лукашенко перестал сопротивляться желаниям Кремля.

Граница с Беларусью — новый опасный рубеж для Украины. В военно-политическом отношении режим Лукашенко превратился в часть гибридной армии Путина, пишет «Новое время».

Союзного государства между Россией и Беларусью еще нет, но де-факто Беларусь становится проводником агрессивной политики Кремля. Вот несколько примеров.

10 декабря Беларусь и Россия начали масштабные военные учения у границ Украины. Только по официальным данным, за пять недель приготовлений РФ перебросила в Беларусь 30 тыс. российских военных, до 100 единиц техники, в том числе истребители Су-35, системы ПВО С-400, зенитно-ракетные комплексы Панцирь-С, системы залпового огня Град, танки, БМП и БТРы.

Российские войска дислоцировались на трех базах — в Бресте, Барановичах и Речице, некоторые базы и полигоны полностью переданы под контроль Кремля.

Российские военные истребители патрулируют западные и южные границы Беларуси.

Армию соседней страны Россия также взяла в работу. Белорусские войска отправляются в составе контингента ОДКБ, курируемого Россией, подавлять протесты в Казахстане и отдельно патрулировать российскую военную базу в Сирии.

В интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву белорусский диктатор Александр Лукашенко впервые официально заявил, что готов воевать с Украиной на стороне Кремля и пригрозил перекрыть поставки нефтепродуктов и электроэнергии.

«Лукашенко уже давно не самостоятельный игрок», — считает российский общественный деятель Леонид Гозман. По его словам, белорусский диктатор перестал сопротивляться желаниям Кремля. И пока весь мир наблюдает за скоплением российских войск у границ Украины, Россия успешно поглотила Беларусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».