Украинский атлет достал протестный плакат во время соревнований на Олимпиаде
- 11.02.2022, 20:18
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Скелетонист Владимир Гераскевич продемонстрировал зрителям плакат против войны в Украине.
Скелетонист Владимир Гераскевич продемонстрировал зрителям плакат против войны в Украине.
Украинский скелетонист Владимир Гераскевич прямо во время соревнований на Олимпиаде-2022 продемонстрировал зрителям плакат против войны в Украине, сообщает Suspilne.media.
Сегодня в Пекине проходит второй день соревнований по мужскому скелетону. Свой молчаливый протест Гераскевич провел в момент, когда, завершив выступление, проходил мимо телекамер. Спортсмен развернул плакат в цветах украинского флага с надписью «No war in Ukraine».
«Это моя позиция. Никакой нормальный человек не хочет войны, и я тоже нормальный человек и не хочу войны. Я хочу мира в своей стране и не хочу, чтобы какие-то люди погибли из-за войны», — пояснил он журналистам свой поступок.
На вопрос о том, не опасается ли он возможной негативной реакции со стороны Международного олимпийского комитета, Гераскевич ответил: «Все было нормально, нас поддержали в этом».
Владиславу Гераскевичу 23 года, он уже второй раз участвует в Олимпийских играх и является единственным в Украине представителем скелетона за всю историю.