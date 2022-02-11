Николай Статкевич: Полмира выступит на стороне Украины 1 11.02.2022, 20:31

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Николай Статкевич

Лидер белорусской оппозиции считает, что перемены в Беларуси неизбежны.

Встреча Николая Статкевича и его супруги Марины Адамович состоялась в следственном изоляторе № 3 в Гомеле. По словам супруги политзаключенного, около 10 дней назад он заболел, симптомы очень похожи на коронавирус. Неизвестно, как он мог заболеть. Николай Статкевич находится в одиночной камере, во время вывода на свидания и прогулки принимаются меры безопасности, передает «Радыё Свабода».

- Болеет уже дней 10. Скорее всего, коронавирус. Спрашивала, лечат ли его. У Николая есть свои таблетки и лекарства. Он ответил, что со вчерашнего дня в постельном режиме. Вот как это называется. Леча там, что позволят лежать. Но этот постельный режим им чужд. Ему разрешено лежать до 8 часов вечера, после чего он должен вставать и до отбоя ложиться нельзя».

По словам Марины Адамович, о масштабах заболевания, в том числе среди родственников заключенных, свидетельствует тот факт, что она не видела очереди из желающих сделать передачу. Раньше такого не было.

«Настроение у Николая неизменно бодрое, хоть и болеет, — говорит Марина Адамович. - Он рассказал о своих снах. Он сказал, что в одиночной камере постоянно видит сны. Они очень яркие. Очень сюжетные. Многие запоминаются. Но сказал, что в основном это касается меня и близких. Больше личных вещей. Есть и очень неожиданные. Сюжетные, фантастические. Я вот почти не вижу снов, а он фактически всегда».

По словам Марины Адамович, Николай по-прежнему интересуется ситуацией в Беларуси и мире. Он много говорил об Украине и угрозах для нее со стороны России.

«Половина мира продемонстрировала, что готова встать на сторону Украины», — цитирует Николая Статкевича Марина Адамович. - И Николай считает, что есть риск, что во время отхода из Украины в России могут захотеть решить «белорусский вопрос».

По словам Адамович, Николай до сих пор убежден в неизбежности перемен. Он называет действия белорусских властей тупиковой тактикой.

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