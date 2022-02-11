закрыть
11 февраля 2022, пятница, 21:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В РФ возбудили дело о контрабанде стратегически важных товаров из Беларуси

2
  • 11.02.2022, 20:47
  • 1,644
В РФ возбудили дело о контрабанде стратегически важных товаров из Беларуси

Речь идет в ввозе в РФ почти 15 тонн говядины.

Российская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров из Беларуси в Россию. Речь идет в ввозе в РФ почти 15 тонн говядины.

Таможенники нашли мясо в Санкт-Петербурге. По документам, груз прибыл из Беларуси для транзита через Россию в Казахстан. После въезда в Россию водитель не последовал в Казахстан, а отклонился от маршрута и выгрузил товар в Петербурге, сообщает Северо-Западное таможенное управление ФТС РФ.

Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение в отношении лиц, причастных к контрабанде стратегически важных товаров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ковид надежды нашей
Ковид надежды нашей Ирина Халип
Лампасы и подгузники
Лампасы и подгузники Андрей Санников
Заводы опустели: белорусы массово не выходят на работу
Заводы опустели: белорусы массово не выходят на работу Артем Черников
Вам шашечки или ехать?
Вам шашечки или ехать? Ирина Халип