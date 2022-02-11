В РФ возбудили дело о контрабанде стратегически важных товаров из Беларуси 2 11.02.2022, 20:47

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Речь идет в ввозе в РФ почти 15 тонн говядины.

Российская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров из Беларуси в Россию. Речь идет в ввозе в РФ почти 15 тонн говядины.

Таможенники нашли мясо в Санкт-Петербурге. По документам, груз прибыл из Беларуси для транзита через Россию в Казахстан. После въезда в Россию водитель не последовал в Казахстан, а отклонился от маршрута и выгрузил товар в Петербурге, сообщает Северо-Западное таможенное управление ФТС РФ.

Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение в отношении лиц, причастных к контрабанде стратегически важных товаров.

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