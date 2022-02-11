Четыре страны вслед за США рекомендовали своим гражданам покинуть Украину 11.02.2022, 20:53

Эти страны частично присвоили Украине красный уровень опасности поездок.

Нидерланды, Черногория, Япония и Южная Корея посоветовали своим гражданам отказаться от поездок в Украину, а уже находящимся там — покинуть страну.

Как сообщает нидерландское издание BNR, посол страны в Киеве Йеннес де Мол посоветовал согражданам покинуть Украину и предупредил, что централизованная эвакуация не планируется. Аналогичную рекомендацию гражданам дал МИД Черногории.

На сайте министерства иностранных дел Нидерландов Украине частично присвоен красный уровень опасности поездок — он относится к 10-километровой зоне у границы с Беларусью и Россией, а также Луганской и Донецкой областям. На остальную территорию пока распространяется оранжевый уровень. Поездки туда рекомендуется отложить, а в случае нахождения на территории страны — подумать об отъезде.

Южная Корея полностью присвоила Украине красный уровень опасности. «В связи с недавней ситуацией в Украине правительство приняло решение срочно объявить предупреждение о поездках четвертого уровня (запрет на поездки) для всей области Украины», — сказано на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Таким же образом поступила Япония. Она просит своих граждан эвакуироваться и прекратить поездки в Украину, так как ситуация там из-за наращивания российских войск «непредсказуема».

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