Дают ли белорусам болеть три дня дома без больничных 11.02.2022, 20:58

Фото: Aif.by

Рассказывают работники.

Недавно Минздрав посоветовал работодателям, чтобы они позволяли работникам отлежаться три дня без больничного, если те плохо себя чувствуют. Произошло это после того, как очереди в поликлиниках достигли гигантских размеров: некоторые люди с температурой провели в медучреждениях весь день, но на прием так и не попали. Что с ними делать, не понимали и сами работодатели. Onliner.by спросили у читателей, охотно ли наниматель пользуется таким правом и отпускает ли работников на три дня отлежаться при плохом самочувствии. И объясняем главное: что делать, если болеть вас на три дня не отпускают?

Право или обязанность? Как это должно работать в теории

Наниматель и раньше имел право предоставлять работнику дни без сохранения зарплаты в случае каких-либо семейных обстоятельств. При этом большинству работников нужно просить нанимателя отпустить их по делам за свой счет, иначе уйти нельзя. Но есть исключения — работникам из ст. 189 Трудового кодекса обязаны предоставить до 14 календарных дней за свой счет в календарном году (если работнику это нужно).

Из-за нашествия коронавируса в Беларуси приняли специальный указ №143 «О поддержке экономики», в пункте №14 которого говорится: наниматель вправе освобождать работника от работы в связи с его болезненным состоянием на срок до трех календарных дней суммарно без предоставления работником листка нетрудоспособности.

При этом есть лимит — «отлежаться» можно не более трех календарных дней суммарно в течение всего срока действия указа.

Минздрав просит нанимателей посодействовать и говорит, что так уменьшится нагрузка на поликлиники, в которых выстроились огромные очереди.

Но работникам важно понимать: новый указ мало что добавил к действующим правилам. Наниматель, как и раньше, не обязан предоставлять вам эти три дня при плохом самочувствии, его лишь вежливо попросили. То есть это как было правом нанимателя («хочу отпускаю, хочу — не отпускаю»), так и осталось. Поэтому работнику, который плохо себя чувствует, придется просить разрешения на дни, которые он проведет дома из-за болезни.

Если вы самовольно ушли на больничный без посещения больницы даже с очень высокой температурой, это могут посчитать прогулом и уволить вас.

Также важно понимать, что в случае отсутствия больничного вам не обязаны сохранять зарплату, хотя такое право у нанимателя есть. Локальным правовым актом можно предусмотреть также оплату этих трех дней. Исключение — бюджетники, они могут отлежаться дома только за свой счет.

На практике: «Работаешь три дня из дома, либо берешь за свой счет, либо в счет отпуска»

Судя по отзывам, лучше всего обстоят дела у работников из сферы IT. Все упрощает специфика их работы, при которой можно работать и решать все вопросы удаленно.

— У нас уже два года действует правило: до семи дней в году можно отлежаться дома без больничного, зарплату за эти дни сохраняют. Плюс все тесты на COVID-19 мы делаем за счет нанимателя по страховке, это очень упрощает жизнь, — рассказывает Евгений. — Но нужно заранее предупредить руководство, если заболел. На практике больничные у нас вообще берут редко: от них уменьшается зарплата, да и ходить по медцентрам в пандемию — такое себе удовольствие. Ведь даже если очевидно, что так быстро ты не выздоровеешь, будь добр прийти на повторный прием через два дня.

Другим работникам отпроситься с работы оказывается куда сложнее. Мало того что по закону такие дни не могут оплачиваться бюджетникам, так еще и отпускают людей болеть неохотно.

Один из работников БМЗ прислал в редакцию новый приказ руководства от 2 февраля 2022 года. В нем говорится, что на время плохого самочувствия работник может взять до трех дней социального отпуска с сохранением 80% заработка за эти дни. Действует этот приказ, пока его не отменит гендиректор (не на время действия указа).

— У нас многие сейчас болеют, очереди в заводской поликлинике большие, — говорит работник завода. — Чтобы воспользоваться правом проболеть дома три дня, нужно все равно приехать в заводской медпункт и получить справку, что у тебя болезненное состояние. Потом надо написать заявление, подписать его у начальника участка и отнести на подпись начальнику цеха. Говорят, подписывают его только вакцинированным. Ну и пока доедешь и походишь по всем кабинетам за подписями, перезаражаешь всех. По приказу должны оплачивать 80%, а по факту пока не известно. Раньше коллегам давали три дня, а сегодня я сам слышал, как начальство категорически запретило раздавать эти дни.

На «Брестгазоаппарате» вчера, 10 февраля, тоже выпустили приказ (есть в распоряжении редакции). Судя по нему, болеющим работникам дали право на отпуск до трех дней с сохранением заработка.

— В последних числах января на «Гефест-технике» было около 40% больничных, — рассказывает работник. — О каком отпуске идет речь — трудовом или социальном — пока непонятно. Как работает эта система, тоже пока неясно.

По словам работницы иностранного представительства в Беларуси, у них сейчас тоже болеет 40% коллектива.

— Нам разрешили брать три дня без больничного, но либо работаешь три дня из дома, либо берешь за свой счет, либо в счет отпуска. Так что сотрудники продолжили брать больничные. Болеют многие, ровно 40% офиса: кто-то стоит в очередях поликлиник, кто-то идет в платные услуги, кто-то по страховке умудряется найти запись к терапевту. Работники, конечно же, надеялись на дни с сохранением зарплаты, и многим заболевшим серьезно все равно пришлось открывать больничные.

Работник из частной строительной организации решил все-таки идти в поликлинику и открывать больничный.

— Во вторник я не пошел на работу в связи с температурой 38,2 градуса. Позвонил в отдел кадров и спросил: «Можно ли три дня без больничного взять?» Мне ответили: «У нас так еще никто не делал, хотите быть первым?» На что я ответил: «Конечно нет» — и пошел за больничным. На удивление, во вторник в поликлинике №3 Витебска в инфекционном отделении для приема больных с температурой работало четыре кабинета, весь процесс у меня занял 15 минут вместе с приемом врача. Получил больничный и пошел болеть дальше домой.

Но работник дополняет: несмотря на все симптомы коронавируса, тест ему ни разу не сделали.

— Как только узнают, что я был привит в сентябре, даже не поднимается вопрос о направлении на тестирование. Нет и все. Хотя за мной ушли болеть мать и отец, которых я навещал в субботу.

Многие читатели убеждены, что им обязаны предоставить три дня больничного, и возмущены отказом.

— Мой папа заболел, вечером температура 38, когда пришел к врачу — 37,5. Врач больничный при такой температуре не дал, а на работе про три дня без больничного ответили, что у них в договоре такого пункта нет. В итоге пришлось идти на работу больному. Я не понимаю, за кем в этом случае последнее слово: за этим указом или за работодателем? — задается вопросом Александра.

У кого-то в организации, если верить читателям, и вовсе не до законов.

— Моей подруге было плохо несколько дней — судя по всему, ротавирусная инфекция. Но осмелилась она отпроситься лишь на один день. Говорит, отпустили с условием отработки в течение восьми последующих рабочих дней в обед по часу. Вот такая практика принята в той организации, — рассказывает другая читательница.

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