Секретарь СНБО Украины про эмбарго от Лукашенко: У нас есть план действий 11.02.2022, 21:06

Алексей Данилов

Украина знает, где взять топливо.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что если режим Лукашенко прекратит поставки Украине горюче-смазочных материалов и электричества, то у Киева есть план действий. Однако на сегодняшний день прекращений поставок со стороны Беларуси не зафиксировано.

«У нас есть план действий на любую ситуацию... Сегодня мы не видим прекращения поставок. Беларусь продолжает поставлять топливо в Украину. Если она не будет поставлять, мы знаем, где мы будем брать топливо. Если страна агрессор будет перекрывать море, то у нас есть Европа, будем снабжать железнодорожным путем, получать необходимые объемы из Европы», - заявил Данилов.

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