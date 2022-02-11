Мацкевич намерен перейти к сухой голодовке 11.02.2022, 21:17

Владимир Мацкевич

Философ начал голодовку 4 февраля.

Философ Владимир Мацкевич подтвердил, что собирается перейти к сухой голодовке во вторник, 15 февраля. Об этом он сказал адвокату, который посетил его в СИЗО, сообщает посвященный Мацкевичу фейсбук-аккаунт.

«Самочувствие? Нарастающая слабость, остальное нормально. Понедельник критичный день: в понедельник я еще буду пить воду, в понедельник еще что-то могут решить. Во вторник перехожу к сухой голодовке», – сказал Мацкевич.

Мацкевич начал голодовку 4 февраля. Он требует изменить ему меру пресечения, завершить следственные действия и передать дело в суд, назначить дату судебного разбирательства. Мацкевич намерен перейти к сухой голодовке, если его требования не выполнят в течение 10 дней.

Владимира Мацкевича задержали в августе 2021 года. Его обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».