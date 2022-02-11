У белоруса хотят конфисковать авто за нарушение, совершенное еще до его покупки 11.02.2022, 21:31

Это разве законно?

Представьте ситуацию: вы покупаете автомобиль и на протяжении четырёх лет ездите на нём, обслуживаете, ни о чём не подозревая. Но неожиданно находите в почтовом ящике постановление суда, гласящее, что авто надлежит конфисковать в пользу государства за правонарушение, совершённое абсолютно незнакомым человеком ещё до покупки вами этой машины. Странно? Не то слово. Юрию из Минска такое даже в кошмарах не снилось. Ровно до тех пор, пока однажды ему не позвонили из отдела принудительного исполнения. Теперь мужчину ожидает суд и перспектива остаться без авто из-за чьей-то давней ошибки или халатности. Надеяться на совесть прошлого собственника и компенсацию от него тоже не приходится: он умер несколько лет назад, пишет av.by.

«Пьяным за рулём попался знакомый сына бывшей владелицы, но отвечать — мне»

— Этот Peugeot 406 я купил в январе 2018 года у знакомой. Сделку заключили как положено: с договором купли-продажи, переоформлением в Госавтоинспекции.

— Прошло полгода. Лето, я отдыхаю на даче. Вдруг — звонок со скрытого номера. Собеседник представился сотрудником отдела принудительного исполнения, сказал, что мой автомобиль под арестом и он будет изъят в пользу государства. Я не воспринял этот разговор всерьёз (вдруг шутка или ошибка какая?) и попросил выслать мне повестку на почту. После этого со мной больше никто не связывался.

Здесь Юрий делает паузу и выделяет очень важный момент: за последние несколько лет он не раз попадал в поле зрения ГАИ. Получал «письма счастья» за скорость, предупреждения за отсутствие техосмотра. В общем, обычные мелкие нарушения, как у многих автомобилистов. Штрафы оплачивал вовремя, никаких претензий по поводу статуса машины от инспекторов не слышал. Выходит, «Пежо» в розыске не находился.

— Но в апреле 2021 года мне позвонили уже из отделения по борьбе с экономическими преступлениями. Вызвали во Фрунзенское РУВД. Там рассказали, что у моего автомобиля не такая уж и прозрачная история. В 2016-м (за два года до того, как я приобрёл машину) на ней дважды попадался пьяным некий Дмитрий Х. На него завели уголовное дело, машину по постановлению суда должны были конфисковать.

К слову, этот Дмитрий владельцем авто никогда не являлся. Ему дал попользоваться машиной Сергей — предыдущий хозяин иномарки. Он умер лет пять назад. «Пежо» перешёл в наследство его матери — а вот она и продала мне автомобиль. Увы, потребовать от неё объяснений тоже не удалось: женщина скончалась немногим позже сына. Но я уверен: она не отдала бы машину, если бы знала, что автомобиль под арестом. Это же уголовно наказуемое преступление!

— После моего визита в ОБЭП история опять затихла. Вновь со мной связались только в начале 2022 года. Обратились уже из отдела принудительного исполнения Фрунзенского района. Первым делом я поинтересовался, почему со мной после звонка в 2018 году никто так и не пообщался. Мне ответили, мол, вы тогда номер телефона сменили и мы вас найти не могли! Но это же абсурд: машина не стояла где-то в гараже всё это время, я регулярно ей пользовался и попадал на камеры.

Кто проявил халатность?

Узнать ответ на этот вопрос, несомненно, важно. Но есть и кое-что поважнее: почему машину не конфисковали в 2016 году — после решения суда? Более того, владелица же как-то смогла забрать «Пежо» со штрафстоянки, а потом перепродать. За разгадкой мы обратились в ОПИ Фрунзенского района. Там о ситуации знают, однако по телефону от каких-либо комментариев отказались. Мы отправили официальный запрос в главное управление юстиции Мингорисполкома. Как только получим ответ — сразу же его опубликуем.

— Понимаю, что Peugeot 406 1999 г. в. сейчас стоит $2 000 — это небольшая сумма. Но кто даст гарантии, что я или какой-то другой человек не попадёт в такую же ситуацию, купив машину за $10 000 или $30 000?.. К тому же все эти годы я ремонтировал её и тратил деньги на обслуживание.

По словам Юрия, накануне выхода этого материала у него получилось попасть на приём к начальнице ОПИ Фрунзенского района. В кабинете предупредили: продавать авто, выезжать на нём за границу запрещено!

— Мне сказали, что скоро пройдёт суд. Будут выяснять, кто шесть лет назад халатно отнёсся к своей работе и не внёс автомобиль в базу конфискованных машин. Пока «Пежо» остаётся у меня, я могу на нём передвигаться. Но гарантий, что не конфискуют, никто дать не способен.

Адвокат: «Конфискация возможна и при отсутствии прямой вины»

Что делать в такой, казалось бы, безвыходной ситуации? Мы обратились за комментарием к Дмитрию Дятчику, адвокату ЮК Октябрьского района г. Гродно.

— В силу законодательства Республики Беларусь конфискации подлежит независимо от права собственности транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 317-1 УК. Исключения составляют транспортные средства, выбывшие из законного владения собственника помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц (например, в результате угона). Добросовестное приобретение и длительное пользование транспортным средством Юрием не исключают применения специальной конфискации при наличии вышеуказанных оснований. В исследуемой ситуации Юрий имеет право на обращение в суд с требованиями о взыскании денежных средств, потраченных на приобретение транспортного средства. Остаётся открытым вопрос, с кого взыскивать средства, если продавец умер. Возможно, подавать иск необходимо к наследникам.

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