Ученые нашли экзопланету, год на которой длится всего пять дней 11.02.2022, 21:28

Вероятно, у нее разряженная атмосфера.

Исследователи, работающие с телескопом Европейской южной обсерватории в Чили, обнаружили в системе звезды Проксима Центавра небесное тело, подходящее к определению «экзопланета». Год на ней длится всего пять дней, сообщается в статье для журнала Astronomy & Astrophysics. Кратко об этом пишет Phys.org.

Проксима Центавра располагается в 4,24 светового года от Солнца — не считая его, это ближайшая к нам звезда. До сих пор в ее системе было обнаружено только два небесных тела, которые можно идентифицировать как экзопланеты, — Проксима Центавра b и Проксима Центавра с. Теперь же ученые говорят о следующем кандидате на такое положение — Проксиме Центавра d.

Ее орбита лежит вдвое ближе к своему светилу в сравнении с Центавра b, или примерно в четырех миллионах километров. Для сравнения: это меньше, чем расстояние от Меркурия до Солнца. Проксима Центавра d отличается массой около 0,26 от земной.

Вероятно, у нее разряженная атмосфера, а также тело может находиться в состоянии, когда на одной ее половине — всегда ночь, а на второй — день. Кроме того, Проксиме Центавра d требуется всего пять дней, чтобы совершить один оборот вокруг своей звезды — за это время на экзопланете проходит год.

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