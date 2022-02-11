Бабченко: Такого субъекта, как российский народ, в политике РФ нет 9 11.02.2022, 21:35

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Аркадий Бабченко

В РФ максимум 100 человек открыто поддерживают Украину и готовы об этом заявлять, выходя с плакатами на улицу.

В России максимум 100 человек открыто поддерживают Украину и готовы открыто об этом заявлять, выходя с плакатами на улицу. Об этом сказал 10 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "Гордон" российский военный журналист Аркадий Бабченко.

"Вы слишком долго живете в Украине, если считаете, что в России есть такой субъект, как российский народ. Такого субъекта в российской политике нет. Вы живете в свободной стране, где народ является основным субъектом. Где общественное мнение и движение влияет на власть и заставляет ее пересматривать какие-то свои решения. В РФ это отсутствует полностью. Я в 2014 году был в Москве, я видел, как эта страна сходила с ума в самом прямом смысле. Те мужики, с которыми я выпивал пиво в гаражах, – они просто сошли с ума. У них как планка на глаза упала. У них были морды, как у спаривающихся собак: "Убивать! Крым наш!" После этого у меня нет каких-либо вопросов о том, как Германия в 1938–1939 годах дошла до мысли, что людей можно сжигать в печах, а их пеплом удобрять поля", – сказал журналист.

Он добавил, что сегодня в России наберется от силы 100 человек, которые открыто поддерживают Украину и протестуют против агрессивной политики РФ.

"Эта нация больна, ее надо лечить. Люди, которые сошли с ума. Чтобы вылечить немцев, понадобилось 20 лет, пока не подросло новое поколение. Но сколько понадобится времени, чтобы вылечить русских, я не знаю. В 2014 году с [российским оппозиционным политиком] Борисом Немцовым выходило на марши [в поддержку Украины] примерно 100–150 тыс. людей. Я был на обоих этих маршах. Сейчас я знаю человек 12–15, которые носят посылки крымским татарам, раньше носили передачки пленным украинским морякам. А тех, которые сейчас еще выходят с плакатами, может быть, человек 100. Это на 140 миллионов", — резюмировал Бабченко.

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