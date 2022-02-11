Котов о «покаянных» видео от сборной Беларуси на ОИ-2022: Я уже ничему не удивляюсь 11.02.2022, 21:40

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Анатолий Котов

Экс-генсек НОК – об атмосфере в сборной.

Экс-генсек НОК Анатолий Котов рассказал «Солидарности», что он думает об атмосфере в сборной Беларуси на ОИ-2022.

— Психологический климат в сборной — штука тонкая и сложная. Как повлияет на него, и, возможно, на результаты других спортсменов понимание: не оправдаешь возложенных надежд – придется оправдываться на всю страну?

— Ничего хорошего в плане психологического климата, безусловно, в команду это не приносит, особенно для тех, на кого рассчитывают и ожидают результатов. Изолировать спортсменов от новостей, от общей нервозности и тревожности невозможно.

Я уже ничему не удивляюсь с точки зрения поведения тех, кто отвечает за менеджмент, логистику и создание комфортных условий в белорусской команде. Комфортными подобные условия назвать невозможно.

Еще с летней Олимпиады в Токио болельщики подметили некоторые мистические моменты неудач белорусской сборной: то у троеборцев заболели лошади, то у троих лыжников положительный ПЦР-тест, то незакрывшийся габарит фактически лишил биатлонистку Алимбекову медали. Впрочем, тому есть простые объяснения без суеверий:

— Лошади вообще плохо переносят перемещение на длинные расстояния, так что ничего удивительного, подобные казусы были на предыдущих Олимпиадах. И несколько раз, несмотря на наличие лицензий, принималось решение не везти белорусских троеборцев как раз по соображениям вреда для здоровья лошадей, тем более, что и на призовые места рассчитывать особо не приходилось.

Все остальное — габариты, потери секунд, миллиметров и так далее — нервы. Но это спорт, и на соревнованиях все в равных условиях.

Хотя лично я сомневаюсь, что история с «покаянными видео» фристайлистов послужит каким-то стимулом для команды. Стимулирование должно иметь по большей части позитивный характер, – сказал Котов.

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