Курьезный случай в НБА: баскетболист сознательно забросил мяч в свое кольцо
- 11.02.2022, 23:01
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Видеофакт.
Курьезный момент произошел в поединке регулярного чемпионата НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Торонто Рэпторс» (120:139).
Разыгрывающий «Хьюстона» Кевин Портер в концовке решающей четверти при безнадежном отставании своей команды подошел к собственному кольцу и отправил мяч в корзину.
Странность моменту добавил тот факт, что судьи отказались засчитывать «Торонто» два очка, хотя баскетболист «Хьюстона» коснулся мяча за несколько секунд до финальной сирены.