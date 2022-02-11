Курьезный случай в НБА: баскетболист сознательно забросил мяч в свое кольцо 11.02.2022, 23:01

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Видеофакт.

Курьезный момент произошел в поединке регулярного чемпионата НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Торонто Рэпторс» (120:139).

Разыгрывающий «Хьюстона» Кевин Портер в концовке решающей четверти при безнадежном отставании своей команды подошел к собственному кольцу и отправил мяч в корзину.

Странность моменту добавил тот факт, что судьи отказались засчитывать «Торонто» два очка, хотя баскетболист «Хьюстона» коснулся мяча за несколько секунд до финальной сирены.

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