Лидеры ЕС и США обсудили ситуацию в Украине 11.02.2022, 23:15

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Лидеры стран Европы, США и НАТО договорились ответить на вторжение РФ жесткими санкциями.

Лидеры США, Великобритании, Канады, Италии, Польши, Румынии, Франции, Германии, Евросовета, Еврокомиссии и представители НАТО провели виртуальную встречу и обсудили выходы из кризиса в Украине, сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что Россия должна осознать, что в случае вторжения на Украину Запад ответит тяжелыми экономическими санкциями. Кроме того, он призвал союзников укреплять восточные границы НАТО и оказывать Киеву экономическую и оборонную поддержку.

Но есть и другой сценарий. «Лидеры согласились, что если президент Путин пойдет на деэскалацию, то есть другой выход из ситуации, и пообещали удвоить дипломатические усилия в ближайшие дни», — сказано в сообщении Даунинг-стрит.

В заявлении НАТО о прошедшей встрече также сказано, что участники сошлись во мнении о «дорогой» цене агрессии в Украине со стороны России, но подтвердили готовность к диалогу с Москвой. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны НАТО на следующей неделе обсудят, какие дополнительные меры, помимо уже принятых, необходимы для укрепления оборонительной позиции НАТО.

Правительство Германии, сообщая о переговорах в Twitter, отметило готовность западных стран принять санкции в отношении России в случае эскалации. «Все дипломатические усилия направлены на то, чтобы подтолкнуть Москву к деэскалации. Это необходимо для предотвращения войны в Европе», — сказано в сообщении.

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