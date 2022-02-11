ОИ-2022: У Беларуси по-прежнему одна медаль 11.02.2022, 23:25

Германия лидирует.

В Пекине проходят зимние Олимпийские игры. В медальном зачете лидирует сборная Германия, у Беларуси одна медаль.

Олимпиада-2022

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Германия – 7-4-0 (11)

2. Норвегия – 6-3-5 (14)

3. Нидерланды – 5-4-1 (10)

4. Швеция – 5-2-2 (9)

5. Австрия – 4-6-4 (14)

6. США – 4-5-1 (10)

7. Китай – 3-3-1 (7)

8. Россия – 2-4-6 (12)

9. Италия – 2-4-4 (10)

10. Япония – 2-2-4 (8)

11. Словения – 2-1-2 (5)

12. Швейцария – 2-0-5 (7)

13. Франция – 1-5-0 (6)

14. Канада – 1-4-7 (12)

21. Беларусь – 0-1-0 (1)

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