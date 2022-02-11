ОИ-2022: У Беларуси по-прежнему одна медаль
- 11.02.2022, 23:25
Германия лидирует.
В Пекине проходят зимние Олимпийские игры. В медальном зачете лидирует сборная Германия, у Беларуси одна медаль.
Олимпиада-2022
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Германия – 7-4-0 (11)
2. Норвегия – 6-3-5 (14)
3. Нидерланды – 5-4-1 (10)
4. Швеция – 5-2-2 (9)
5. Австрия – 4-6-4 (14)
6. США – 4-5-1 (10)
7. Китай – 3-3-1 (7)
8. Россия – 2-4-6 (12)
9. Италия – 2-4-4 (10)
10. Япония – 2-2-4 (8)
11. Словения – 2-1-2 (5)
12. Швейцария – 2-0-5 (7)
13. Франция – 1-5-0 (6)
14. Канада – 1-4-7 (12)
21. Беларусь – 0-1-0 (1)