Эстония и Латвия рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть Украину 2 12.02.2022, 8:06

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Такое решение приняли уже более десяти стран.

Министерства иностранных дел Эстонии и Латвии рекомендовали своим гражданам как можно скорее покинуть территорию Украины из-за угрозы вторжения российской армии.

«В связи с возросшей угрозой военных действий рекомендуем без крайней необходимости не выезжать в Украину. Граждан Эстонии, находящихся в Украине, просим учесть важность своего пребывания в Украине и, по возможности, вернуться в Эстонию», — говорится в заявлении МИД Эстонии.

Граждан страны, которые находятся в Украине, просят также зарегистрировать свое пребывание на сайте МИД.

В МИД Латвии для эвакуации рекомендуют использовать «любые доступные безопасные транспортные средства» и выбирать маршруты, «ведущие в или через страны-члены Европейского союза или НАТО».

Из-за заявлений об угрозе вторжения российской армии уже более десятка стран рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть Украину. Такие инструкции, в частности, опубликовали посольства Великобритании, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Южной Кореи, США, Канады, Австралии.

Угроза вторжения России в Украину

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. По словам министра обороны Алексея Резникова, по состоянию на 7 февраля вдоль границ Украины со стороны России, Беларуси и ОРДЛО находятся в общей сложности 140 тысяч военных.

В Госдепе США считают, что президент РФ Владимир Путин может решиться на вторжение в Украину до середины февраля. По информации западных СМИ, Россия завершила «последние приготовления ко вторжению». В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России. По его словам, полномасштабное вторжение физически невозможно и поводов для паники нет.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс жестких мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину.

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