«Отец у Дениса - человек неплохой»: что известно о белорусе, который с ружьем в руках защищал сына от карателей 11 12.02.2022, 8:39

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В Красной Слободе под Солигорском сейчас много слухов.

В поселке Красная Слобода под Солигорском вечером 3 февраля за нападение на сотрудников милиции были задержаны отец и сын. МВД сообщало, что мужчина устроил стрельбу, когда милиционеры приехали задерживать его сына, находящегося в розыске. Позже в Telegram-каналах появилось видео — как сообщается, как раз с этим инцидентом. На кадрах видно, что двое мужчин громко спорят с двумя неизвестными, требуют у них показать удостоверения, затем начинается потасовка. В какой-то момент один из них стреляет в воздух.

Журналисты zerkalo.io попытались выяснить, что же произошло в одном из дворов городского поселка Красная Слобода.

По информации милиции, оперативники приехали в Красную Слободу, чтобы задержать 38-летнего мужчину, который находился в розыске как обвиняемый по уголовному делу. Однако на пути у них встал его отец. «Глава семьи намеревался помешать сотрудникам: ударил одного из них прикладом охотничьего ружья и трижды выстрелил. К счастью, обошлось без огнестрельных ранений», — сообщала милиция.

Позже в Telegram-каналах появилось видео с, как утверждается, данным инцидентом. Во всяком случае дома в двух роликах (милицейском и из соцсетей) очень похожи. Также совпадает одежда задержанного, когда он объясняется на видео, опубликованном МВД, и в ролике, который появился позже. И там и там пожилой мужчина одет в камуфляжную куртку.

Дом на кадрах милиции.

Дом на кадрах из второго видео.

Судя по самому ролику, опубликованному в Telegram-каналах, на видео могут быть сняты Денис Якубович и его отец Владимир. В какой-то момент слышно, как один из мужчин зачитывает силовикам ответ на свою жалобу, которую он написал на действия следователя. Мужчина озвучивает и данные заявителя (то есть, вероятно, свои) — Якубович Д.В.

Точно ли на кадрах Денис Якубович и его отец, неясно. Однако все жители Красной Слободы, с которыми мы пообщались, утверждают, что речь идет именно о Якубовичах, и говорят, что все произошло на улице, где живет семья.

На кадрах из второго видео видно, что мужчины требуют у сотрудников милиции показать документы (предполагаемые оперативники одеты в гражданскую одежду). Денис также кричит что-то про юридическое лицо и что «документы лежат у Лиса». Видимо, речь идет о начальнике управления Следственного комитета по Минской области Андрее Лисе.

В ролике также видно, что старший из мужчин все время держит в руках ружье. Он и его сын толкают оперативников, через какое-то время начинается потасовка.

— Сейчас завалю! — кричит пожилой мужчина и вскоре стреляет в воздух.

Женщина за кадром кричит кому-то, что надо вызвать милицию. После потасовки младший из мужчин зачитывает оперативникам ответ на свою жалобу. С чем она была связана, из ролика непонятно.

— Отец у Дениса — человек неплохой. Мама раньше работала директором местной школы. У самого Дениса своя фирма, — рассказывают местные жители.

На сайте площадки по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» есть информация о продаже доли уставного фонда ОДО «Инводеал» на аукционе в 2020 году. Должником выступает Якубович Денис Владимирович. Юридический адрес предприятия — Красная Слобода. Также на сайте Верховного суда есть данные о приказном производстве за ноябрь 2018 года, где все тот же «Инводеал» выступает должником по двум гражданским делам — судя описанию, представители фирмы были не согласны с заявленными требованиями и предоставили отзыв на заявление взыскателя.

По словам местных жителей, Якубович-младший якобы попал в аварию и разыскивали его именно поэтому.

— В Красной Слободе сейчас много слухов. Все обрастает новым подробностями, а что там точно случилось, почему к ним приехали — непонятно. Все происходило во дворе, свидетелей не было. Мама Дениса в тот момент находилась больнице, она и сейчас там. Также говорят, что задержали только его отца, а сам Денис успел убежать. А так ли это — неизвестно, — говорят местные жители.

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