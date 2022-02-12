«Ник и Майк»: Хаму Лукашенко дали достойный отпор 14 12.02.2022, 8:49

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Синепалого преследуют неудачи в дипломатии и спорте.

Внешняя политика продемонстрировала в очередной раз, что хамство рано или поздно может получить достойный отпор. Армения и Узбекистан ясно дали понять, что не намерены терпеть унижений и указаний со стороны синепалого и ни в какое «союзное государство» не собираются, заодно отметив различие в уровне развития и демократии, а также наличие массы нерешенных «внутренних и внешних проблем» Беларуси под руководством хунты, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Риторика, подобная интервью Соловьеву, звучала и раньше, но оставалась без должного внимания и ответа. Но вот что-то изменилось, причем на пространстве СНГ. Постоянно всех обманывать и оскорблять все же никому не позволено.

Ситуация с мэром Днепра вообще в состоянии совершенно случайно запустить флешмоб в других городах. Проблема носит скорее технический характер - мало где вообще кто-то горит желанием вывешить красно-зеленый флаг хунты, чтобы его можно было заменить.

Но в преддверии «референдума» никто не мешает вывесить бело-красно-белые флаги в знак непризнания этого мероприятия. Может получиться хорошее дополнение в план диаспор.

Тем временем единственный оставшийся доступным способ дипломатии - через спорт - в Пекине тоже дает осечки и сбои.

Скандал вокруг лыжниц Дарьи Долидович и Светланы Андриюк набирает обороты и вновь на первых полосах международных изданий, демонстрируя очередной абсурд со стороны чиновников хунты. Новое разбирательство ставит крест на заверениях хунты, «что спортсменов не дискриминируют по политическому признаку».

И если Долидович еще понятно, - она отвечает за взгляды и убеждения своего отца. То случай Андриюк вызывающий - ей в национальной федерации просто приписали оппозиционные взгляды. И если раньше их не было, то теперь точно будут.

Покаянные видео фристайлистов - еще один сюжет, достойный внимания зарубежных медиа и МОК. Тем более, что фристайлистов оказалось мало, в ход пошли лыжники, которые и не претендовали на результаты. Но подобными методами можно лишь загнать всю команду в психологическую яму, из которой ни один штатный психолог ее не достанет.

Мы не раз писали, что молчание, подписание каких-то там писем, и даже публичная демонстрация лояльности хунте - это не гарантия безопасности, а исключительно отсрочка. Для хунты все являются просто расходным материалом, который должен служить лишь продлению существования хунты.

Что ж, на этом фоне желаем Белорусскому фонду спортивной солидарности успехов в признании и создании дополнительных механизмов защиты прав спортсменов.

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